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Robo en una sucursal de Bahillo: un ladrón rompió la vidriera y se llevó la caja registradora
El hecho ocurrió durante esta madrugada y quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar. Se trata de la sucursal que está frente a Costanera Sur.
El delincuente rompió la vidriera y entró encapuchado para no ser reconocido. Sin perder tiempo, se dirigió directamente a la caja registradora, tironeó de ella y huyó del lugar.
Según los dueños de la heladería, la caja registradora “no tenía ni un peso”, por lo que los costos pasarán por el arreglo de la vidriera y la reposición de la caja. No es la primera vez que la sucursal sufre un hecho de estas características, en la anterior ocasión, los delincuentes tampoco se llevaron elementos de valor.
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