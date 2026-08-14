El hecho ocurrió durante esta madrugada y quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar. Se trata de la sucursal que está frente a Costanera Sur.

El delincuente rompió la vidriera y entró encapuchado para no ser reconocido. Sin perder tiempo, se dirigió directamente a la caja registradora, tironeó de ella y huyó del lugar.

Según los dueños de la heladería, la caja registradora “no tenía ni un peso”, por lo que los costos pasarán por el arreglo de la vidriera y la reposición de la caja. No es la primera vez que la sucursal sufre un hecho de estas características, en la anterior ocasión, los delincuentes tampoco se llevaron elementos de valor.