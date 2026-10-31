Un amplio operativo llevado adelante por la Policía de Entre Ríos permitió dar un paso fundamental en el esclarecimiento de un violento asalto ocurrido a principios de este mes en Gualeguaychú. Tras una serie de tareas investigativas, efectivos locales viajaron hasta la provincia de Córdoba, donde concretaron la detención de un sospechoso y el secuestro de elementos de interés para la causa.

El hecho investigado se registró el pasado 1º de octubre en inmediaciones de la intersección de Primera Junta y Ruta Nacional Nº 136, en las cercanías del hipermercado Carrefour. En esa oportunidad, una mujer de 61 años que se desplazaba junto a un acompañante fue abordada por dos hombres. Los delincuentes simularon ser agentes de la Policía Federal Argentina y, bajo el pretexto de realizar una inspección por supuesta tenencia de estupefacientes, encañonaron a las víctimas con lo que aparentaba ser un arma de fuego. Tras amedrentarlas, se apoderaron de pertenencias personales, telefonía móvil y una importante suma de dinero tanto en moneda nacional como extranjera.

A partir de la denuncia, la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Departamental Gualeguaychú inició las pesquisas para identificar a los autores. Con las pruebas recabadas, la Fiscalía interviniente gestionó un exhorto judicial que derivó en dos órdenes de allanamiento para viviendas situadas sobre la calle India al 2400, en la localidad cordobesa de Villa Carlos Paz.

Los procedimientos contaron con la colaboración de las fuerzas de seguridad y las autoridades judiciales de Córdoba. Durante los registros se logró la detención de un hombre de 74 años, quien quedó imputado por el delito de robo calificado. Además, procedieron al secuestro de un automóvil Fiat Punto, el cual quedó depositado en la sede policial de Córdoba. El imputado será trasladado a Gualeguaychú por personal de la División Investigaciones, donde quedará alojado a disposición de la Justicia local para prestar declaración en los próximos días.