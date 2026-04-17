El hecho se conoció cuando una paciente, que acababa de recibir el alta, advirtió al personal de seguridad privada sobre la maniobra de otra mujer que también se encontraba en el lugar. Incluso aportó una imagen en la que se observaría el momento del robo.

A partir de esa información, los agentes de seguridad solicitaron a la sospechosa que exhibiera sus pertenencias y constataron que en su mochila llevaba diversos elementos pertenecientes al área de enfermería. De inmediato, dieron aviso a la Policía.

Personal de Comisaría Primera intervino en el lugar y, tras informar al fiscal de turno, se dispuso la recepción de la denuncia, el secuestro y la restitución de los insumos sustraídos. La mujer fue trasladada a Jefatura Departamental para su correcta identificación y luego alojada en Comisaría de Minoridad, donde quedó supeditada a la causa por hurto.