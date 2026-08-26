a investigación por el millonario asalto al establecimiento rural La Rosalía, en el distrito Tatutí, departamento Federación, sumó nuevas precisiones luego de los diez allanamientos realizados este martes en Chajarí y Federación. El jefe Departamental de Policía de Federación, Luis Valdéz Puente, confirmó que hay cuatro personas detenidas y que los investigadores buscan a otras dos, mientras no se descarta que haya más involucrados.

“Estamos buscando a dos personas más, en el departamento Federación y en la provincia“, indicó Valdéz Puente. Precisó que actualmente hay “cuatro detenidos, y dos prófugos, uno de Chajarí y uno de Federación“. Según explicó, los cuatro detenidos son residentes de Chajarí y “van de una casa a otra dentro de la ciudad“.

Entre los detenidos hay una persona que es dueña de una concesionaria de autos. Además, algunos de los sospechosos cuentan con antecedentes. “Algunas de las personas detenidas tienen antecedentes por diferentes delitos. A medida que vayamos obteniendo información podremos determinar el grado de participación que han tenido“, sostuvo el jefe Departamental.

Buscan determinar el destino del dinero robado

El violento asalto ocurrió el pasado 12 de agosto en el establecimiento La Rosalía, propiedad de la familia Ponzoni. Cuatro hombres ingresaron al predio, amenazaron al propietario y a un empleado, y sustrajeron una importante suma de dinero, armas y otros elementos.

Los delincuentes habían llegado a bordo de una camioneta bordó o roja que posteriormente fue encontrada incendiada. Según la investigación, habrían utilizado información vinculada a una supuesta recorrida por el establecimiento, que se encontraba en venta, para acceder al lugar.

A partir de las tareas investigativas desarrolladas durante las últimas semanas, la Policía de Entre Ríos reunió elementos que permitieron avanzar sobre distintos domicilios y establecimientos de Chajarí y Federación.

“Si hay 10 allanamientos, es porque el material aportado por la Policía de Entre Ríos al juzgado es sustentable y contundente. Con los resultados, esto se va a ampliar“, afirmó Valdéz Puente.

El botín rondaría los $100 millones

Uno de los datos aportados por el jefe policial refiere al monto total sustraído durante el asalto. “El monto total robado son aproximadamente 100 millones de pesos“, precisó.

Durante los procedimientos se secuestraron más de 10 millones de pesos y 710 dólares, además de armas de fuego, teléfonos celulares, computadoras, un DVR, prendas de vestir y otros elementos que serán sometidos a peritajes.

También fueron incautados distintos vehículos, entre ellos una Ford EcoSport, una Volkswagen Amarok, un Peugeot 208, una moto Honda Wave y una bicicleta.

Sobre estos elementos, Valdéz Puente señaló que “se secuestraron cosas que se compraron con el dinero robado como una moto, una bicicleta y otro tipo de elementos“.

Los investigadores también incautaron una pequeña cantidad de cocaína en uno de los procedimientos.

La investigación continúa para establecer qué función habría cumplido cada uno de los detenidos y determinar la identidad y el paradero de los dos prófugos. “No se descarta la participación de alguna otra persona“, advirtió el jefe Departamental.

La causa se encuentra en manos de la Justicia y las evidencias secuestradas durante los allanamientos serán analizadas para determinar su vinculación con el asalto y reconstruir cómo fue distribuido y utilizado el dinero sustraído.