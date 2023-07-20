Pasada las 20:00 Hs., efectivos de Comisaria Cuarta fueron requeridos en un domicilio de calle Paraguay y Colombo, donde un vecino sorprendió a un individuo cuando le llevaba su motocicleta.

Una vez en el lugar, los uniformados pudieron corroborar que el propietario de la moto, la cual se encontraba estacionada en la vereda, fue alertado por un vecino sobre un sujeto desconocido que se la estaba llevando, por lo cual decide salir en su búsqueda, interceptándolo en calle Nogoyá y San Juan, donde luego de una discusión logra recuperar el rodado.

Al identificar al causante, un joven de 23 años de edad, que cuenta con antecedentes de este tipo de delitos, por disposición de la Fiscalía en turno fue conducido a Jefatura Departamental en calidad de detenido.