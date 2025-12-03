Un llamativo episodio ocurrido durante la madrugada de este miércoles en Nogoyá terminó revelando el robo de un automóvil que había sido denunciado pocos minutos antes pero el ladrón lo chocó y abandonó sobre la ruta Nacional 12 y se fue de copas a un bar.

El hecho se produjo cerca de las 4:30, cuando personal de la comisaría de Villa 3 de Febrero de la ciudad acudió a un choque entre un Peugeot 307 y un camión Mercedes Benz que permanecía detenido sobre la banquina a la altura de las calles Sixto Oris y Marchini. El camionero, oriundo de La Pampa, había frenado a descansar y recibió el impacto del auto robado.

Al inspeccionar la escena, los policías constataron que quien conducía el Peugeot no estaba en el lugar. Tras una búsqueda breve, el hombre fue encontrado en un bar ubicado sobre la Avenida Eva Duarte de Perón. Los efectivos lo identificaron, le tomaron el test de alcoholemia y lo detuvieron.

Según informó el jefe departamental de Policía, Cristian Koch, el vehículo había sido sustraído instantes antes del siniestro, en la esquina de Alem y Belgrano.

Se supo que el dueño del auto se lo habia prestado a su hija, que lo habia dejado sin llave en la calle. El ladrón aprovechó para llevárselo pero la maniobra le salió mal: terminó chocándolo y detenido.

El joven aprehendido, de 23 años, fue trasladado al Hospital San Blas para el correspondiente control médico tras el accidente, pero se constató que no tenía lesiones. Más tarde, quedó alojado en la Jefatura Departamental, a disposición de la Justicia.

El propietario del Peugeot se acercó al sitio del choque y formalizó la denuncia en sede policial. El auto quedó con importantes daños en el tren delantero.

Fuente: Ahora