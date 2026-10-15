Este jueves por la tarde, alrededor de las 18:10, oficiales de la Comisaría Tercera intervinieron en un procedimiento por un presunto hurto en flagrancia, que terminó con la aprehensión de un hombre de 37 años y la recuperación de un teléfono celular.

El hecho se conoció cuando la Policía recibió un aviso sobre el robo de un teléfono celular en una despensa de la ciudad. Con las características aportadas, los efectivos iniciaron un operativo de búsqueda que permitió localizar al sospechoso en la intersección de Boulevard Montana y Rosario, a quien le encontraron el teléfono denunciado como sustraído.

Puesta en conocimiento la Fiscalía interviniente, se dispuso el secuestro del celular y la aprehensión del sujeto.

Posteriormente, el hombre fue trasladado a la Jefatura Departamental, y quedó alojado en calidad de aprehendido, a disposición de la autoridad judicial competente.

En el operativo participaron efectivos policiales de la Comisaría Tercera, personal motorizado y personal de Conteiners de Santiago Diaz y Federacion.