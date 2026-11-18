Un insólito episodio policial tuvo lugar este miércoles por la mañana en Urdinarrain, luego de que un menor de edad sustrajera una motocicleta, intentara fugarse al verse cercado por los uniformados y finalmente terminara guiando a los efectivos hasta el escondite asegurando que su intención era regresarla.

El hecho se inició alrededor de las 7, cuando un hombre de 37 años denunció ante la Comisaría local la faltante de su motocicleta Corven 110 cc. Según precisó el damnificado, el rodado se encontraba guardado en el interior de un galpón sin medidas de seguridad y con la llave puesta.

Tras recibir la denuncia, el personal policial inició las tareas investigativas y relevó las cámaras de seguridad de la zona, lo que permitió individualizar rápidamente al sospechoso.

Horas más tarde, una patrulla divisó al joven en inmediaciones del Parque de la Estación. Al advertir la presencia de los uniformados, el menor intentó darse a la fuga, pero fue interceptado y demorado a los pocos metros, en la intersección de Bulevar 25 de Mayo y Rocamora.

Al ser abordado por los efectivos, el adolescente aseguró que se había acercado al lugar con la intención de devolver el vehículo y señaló el sitio exacto donde lo había dejado. Siguiendo sus indicaciones, la Policía se dirigió hasta un galpón abandonado, donde halló la moto oculta debajo de unas chapas.

Por disposición de la Fiscalía de Propiedad en turno, se procedió al secuestro formal del rodado para su posterior restitución al propietario. En tanto, se dio intervención al Área de Niñez, Adolescencia y Familia (ANAF) para adoptar las medidas correspondientes respecto de la situación del menor involucrado.