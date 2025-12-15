Este Lunes, siendo aproximadamente las 11:00 horas, y en relación a una denuncia radicada en Comisaría Primera por una mujer de 22 años, por la sustracción de motovehículo, personal policial llevó adelante tareas investigativas con resultados positivos.

El hecho había ocurrido en inmediaciones de San Vicente de Paul y San Pantaleon, tras un aviso realizado por la denunciante, efectivos de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal efectuaron recorridas por la zona de Misiones al Norte, Barrio El Espinillo, logrando la aprehensión de un hombre de 31 años de edad.

El procedimiento se concretó en el domicilio de la ex pareja del aprehendido, quien hizo entrega voluntaria del motovehículo denunciado como sustraído, el cual se encontraba desarmado, con plásticos y tanque de combustible pintado, como así también de diversas motopartes. La mujer manifestó que el rodado había sido llevado al lugar por el masculino e ingresado sin su autorización.

Puesta en conocimiento la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad, se procedió al formal secuestro del motovehículo y de los elementos relacionados.

Asimismo, se dio intervención a la Fiscalía de Género, debido a que el aprehendido posee medidas restrictivas vigentes, motivo por el cual quedó detenido por el delito de desobediencia judicial, además de la sustracción del motovehículo.