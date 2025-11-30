El personal de la Comisaría Tercera de Concordia detuvo a dos jóvenes sindicados de robar una motocicleta y, en su huida, provocar un fuerte choque que dejó dos personas heridas. El procedimiento ocurrió en avenida Néstor Kirchner y Asunción, donde los sospechosos fueron finalmente reducidos, durante la madrugada de este domingo.

Todo se inició cuando la Policía recibió una comunicación que alertaba sobre la sustracción de una motocicleta Bajaj Rouser 180 que había sido robada de calle Liniers al 200, donde estaba estacionada en la vía pública. Inmediatamente, un móvil de la dependencia —a cargo del comisario Gamarra— inició un rápido operativo de búsqueda y divisó el rodado sustraído circulando por avenida Kirchner y Liniers, con dos individuos a bordo.

Al advertir la presencia policial, los jóvenes emprendieron una veloz fuga. Tras un breve seguimiento, los sospechosos chocaron de frente contra una motocicleta Yamaha YBR en la que se movilizaban dos ciudadanos, en la intersección de Kirchner y Asunción. Luego del impacto, los uniformados lograron reducir y aprehender a los ocupantes del motovehículo robado.

Inmediatamente una ambulancia se hizo presente en el lugar para asistir a los dos ocupantes de la Yamaha. Ambos fueron trasladados al hospital Masvernat, donde se diagnosticó que uno presentaba fractura de radio, mientras que el otro sufrió politraumatismos.

Los aprehendidos fueron identificados como Lucas Andrés Arce y Alexander Ezequiel Torres Paiz, quienes quedaron a disposición de la fiscalía en turno, detenidos por el supuesto delito de robo de motovehículo en flagrancia.

Lucas Arce es hijo de Andrés Alejandro Arce, un conocido narcotraficante condenado en mayo de este año a 6 años y 8 meses de prisión por liderar una organización narcocriminal de carácter transnacional dedicada al contrabando y comercialización de cocaína y pasta base.

Además, el propio Lucas Arce también había sido condenado —en la misma causa— a 5 años de prisión domiciliaria, como partícipe secundario del delito de comercio de estupefacientes agravado. Al momento de protagonizar este nuevo hecho delictivo, debía encontrarse cumpliendo esa pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

Fuente: Concordia Policiales