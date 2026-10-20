Durante la mañana de este martes, tuvo lugar un robo en el sector de estacionamiento del barrio 140. Una mujer radicó una denuncia tras descubrir que alguien había forzado y dañado el vidrio de una de las puertas de su auto Renault 19, del cual lograron llevarse la rueda de auxilio. Ante esta situación, tomó intervención el personal de la Comisaría Sexta.

Inmediatamente se pusieron en marcha diversas tareas investigativas para esclarecer el ilícito. El procedimiento incluyó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona y la participación de la Policía Científica, que llevó a cabo las correspondientes tareas de campo en el lugar del hecho.

Como resultado, las autoridades lograron identificar al presunto autor del robo. Posteriormente, los efectivos policiales lograron interceptar a un hombre de 39 años en las inmediaciones de las calles 3 de Caballería y San Jorge. Al momento de la intervención, el sujeto tenía en su poder el elemento sustraído y se encontraba ofreciéndolo para la venta.

El accionar policial fue puesto en conocimiento de la Fiscalía en turno, la cual dispuso la inmediata detención del individuo. Finalmente, el hombre fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde permanece alojado a disposición de la Justicia.