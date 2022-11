“MUCHA TRISTEZA E INDIGNACIÓN!!!”, asevera el posteo con el que el club dio a conocer un nuevo hecho delictivo sufrido en la jornada de ayer.

“Una vez más fuimos víctimas de estas bandalidades. Destrozos y robos no sólo en materiales de entrenamiento para nuestros deportistas sino que también todos los alimentos que teníamos destinado para finalizar el mes”, manifestaron desde la entidad.

“Nos da mucha impotencia que estas cosas sigan pasando, hemos tomado todas las medidas de seguridad posible y aun así se las arreglan para hacer este tipo de daño a un club que socialmente tiene que trabajar día a día para poder brindarle la merienda a muchos chicos y chicas”, aseguraron.

“Esperemos que esto no se vuelva a repetir”, pidieron, y ratificaron con énfasis que “VAMOS A SEGUIR TRABAJANDO PARA QUE A NUESTROS PEQUES NO LES FALTE NADA, QUE NO LES QUEPA NI LA MENOR DUDA”.