En horas de la mañana de ayer, en base a denuncia radicada en Comisaria Segunda, personal policial tomó conocimiento de un hecho delictivo en el Hospitalito Baggio, ubicado en calle Güemes y Sargento Cabral, donde previo a forzar una reja de una ventana trasera, sustraen una computadora all in one (todo en uno) con teclado y mouse.

Tras las tareas investigativas realizadas por el personal de la División investigaciones, logra localizar los elementos denunciados como sustraídos en un domicilio del Barrio Yapeyu, por lo cual se procedió al formal secuestro con conocimiento de la Fiscalía en turno, continuando con las diligencias de rigor para dar con los autores del hecho.

Detenidos por robar en un negocio de ropa

Por otra parte, cerca del mediodía del jueves, personal Policial fue requerido en un comercio de calle 25 de Mayo, por la sustracción de uno auriculares por parte de un individuo, aportando las características físicas y de vestimentas a través de los registros fílmicos, colectados del sistema de monitoreo con el que cuenta el local.

Iniciada la búsqueda por la zona, en calle Urquiza y España, los uniformados logran dar con el sujeto de 67 años de edad, acompañado de una mujer de 51 años, ambos oriundos de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, no encontrando en su poder el articulo denunciado como sustraído, encontrando entre sus pertenencias varias bombachas de campo, que luego se pudo establecer que había sido sustraídas de una tienda ubicada en las inmediaciones.

De averiguaciones, se supo estas personas se encontraban de paseo en la ciudad junto a otra pareja que se conducían en un automóvil Fiat Cronos, quienes fueron localizados en el centro comercial.

Por disposición de la Fiscalía en turno, el aprehendido fue trasladado el Jefatura Departamental y la mujer fue conducida a Comisaria de Minoridad donde permanecen preventivamente detenidos.