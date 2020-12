Rocío Oliva: "A Maradona había que salvarlo del alcohol, entre otros problemas"

“Cuando me enteré lo de Diego no lo podía creer. Ese día vine a trabajar porque me lo pidieron mis compañeros y porque creía que estaba bien. Después, bueno, pasan los días y uno empieza a ver cosas… En ese momento la única información era que había fallecido, y todos los días aparece más información. Uno, de a poco, cae en la realidad. Estoy acá porque es mi trabajo, lo tengo que cuidar y me gusta hacerlo”, dijo Oliva ni bien arrancó el programa, ante las críticas que recibió por haber ido al ciclo de América horas después de conocer la noticia sobre la muerte de quien fuera su pareja durante seis años.

Ella aseguró que, a pesar de todo lo que se dijo cuando se separaron, su relación con Diego había terminado en buenos términos: “Cuando él va a Gimnasia hablamos y dijimos: ‘Bueno, vamos a trabajar los dos, yo me encargo del fútbol femenino y vos del masculino’. Y así fue. La gente de Gimnasia te dice lo bien que estaba él, que pateó la pelota y se puso a llorar (N. de la R.: en referencia a la conferencia de prensa que brindó cuando llegó al club). No me quiero adjudicar cosas buenas ni malas, pero es importante que cuando te vas a dormir, puedas apoyar la cabeza y descansar. No sé si eso le pasa a todo el mundo”.

“Me quedé con el dolor de no poder despedirlo porque fue mi pareja durante muchos años y porque sé el amor que tenía por mí y yo también por él. No nos separamos porque no nos amábamos más. Nos separamos porque no iba la relación”, aseguró Oliva, e insistió en que ella tendría que haber estado presente en el velorio realizado en la Casa Rosada.

En ese sentido, recordó que ella había llegado a las tres y media de la madrugada y que la tuvieron un largo rato “dando vueltas” sin permitirle el ingreso. Siempre según su testimonio, habló con Víctor Stinfale, Guillermo Cóppola, las hermanas de Diego y varias personas más del entorno de la familia Maradona, pero le dijeron que “la persona encargada de la puerta” era Claudia Villafañe.

“No pueden decir que no fue Claudia. Lo sabe todo el mundo. El presidente decía ‘Claudia, ¿hacemos esto? ¿hacemos lo otro?’ Entonces, ¿quién manejó el velorio?”, se preguntó. Y agregó: “Claudia me llamó a la madrugada cuando yo denunciaba que no me dejaban entrar, diciendo que deje de acusarla, que ella no había prohibido mi ingreso... Los conozco desde hace muchos años. El daño también se lo hicieron a Diego, no solo a mí. Yo estoy acá…”

“Si le hubiesen preguntado a Diego qué hubiese querido, él hubiese dicho: ‘Hasta que el último argentino no me venga a saludar, nadie me saca de acá’. Habían ofrecido un velorio de dos días…”, reveló.

Rocío también habló sin pelos en la lengua respecto a los cuidados médicos que recibió Diego durante sus últimos días y aseguró que el momento determinante en la investigación será cuando la fiscal del caso “pida pruebas sobre quién dijo que Diego fuera a esa casa y quién la eligió”.

“A Diego no le tenés que preguntar ‘¿te llevó?’ -aseguró Oliva-. Así como una vez lo salvaron de las drogas, que lo internaron de prepo y después salió y agradeció, hoy había que salvarlo del alcohol, entre otros problemas. Entonces no había que preguntarle ‘¿te llevo y te pongo la mejor clínica en tu casa?’ Que igual no sucedió…”