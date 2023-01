La separación de Camila Homs y su ¿posterior? romance con Tini Stoessel le siguen generando muchos dolores de cabeza a Rodrigo de Paul, al punto de que sus detractores lo atosigan continuamente en las redes sociales.

En esta ocasión, el mediocampista de la Selección Argentina campeona del Mundo en Qatar se animó a escribirle sus felicitaciones en Twitter a Bizarrap por la buena recepción de tema que lanzaron con Shakira este miércoles, sin prever las reacciones que iba a cosechar.

“Sos el uno, amigo”, le escribió el futbolista en los comentarios de la publicación que hizo el artista en Twitter para anunciar el estreno del tema, y recibió como respuesta “Te quiero hermano”.

El mensaje de De Paul no pasó desapercibido entre los usuarios de Twitter ya que el futbolista estaba felicitando una obra que la artista colombiana compuso sobre el affaire de su ex, Gerard Piqué, con Clara Chía Marti; por lo que las reacciones no se hicieron esperar.

RODRIGO DE PAUL FUE VAPULEADO EN LAS REDES SOCIALES TRAS FELICITAR A BIZARRAP Y SHAKIRA

“Cállate que ahora van por vos”, “Agradecé que Camila no canta”, “Va para vos también”, “Cuando uno no tiene vergüenza, pasando cosas como estas, que se atreve a comentar. Podría ser la misma canción para ti”, fueron algunas de las frases que cosechó De Paul, que rápidamente borró el tweet.

En las últimas horas se supo que, pese a ser un “motor” de la Selección campeona del mundo, Rodrigo de Paul no atraviesa las mejores horas en su profesión. A la silbatina que recibió de la hinchada del Atlético de Madrid hace algunas semanas, se le sumó una versión que lanzaron en el ciclo Invasores de la TV (América) sobre su futuro en ese club.

De acuerdo a esas versiones, las autoridades del “Aletic” habrían catalogado a Rodrigo como “mal padre” a raíz de los dichos de Camila Homs, por lo que se puso en marcha un proceso para venderlo y, si llega una oferta de 35 millones de euros de parte de los clubes top del fútbol italiano, el novio de Tini Stoessel deberá hacer las valijas con destino a ese país.