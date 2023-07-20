Desde hace algunas horas se abrió un intenso debate en las redes sociales sobre la continuidad de la relación de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, debido a la escasa, por no decir nula, interacción que mantienen en las redes sociales, aunque eso cambió en las últimas horas.

Todo comenzó cuando la periodista Cande Mazzone lanzó una serie de stories en las que afirmaba que la pareja estaba deshecha debido la falta de “likes” del futbolista en sus últimas publicaciones, especialmente una en la que mostró su cambio de look.

“De Paul, en las últimas dos publicaciones de Tini, no le dio like. Entré al perfil de él y lo mismo, ella no le dio like en las últimas publicaciones a él… ¿Estarán en crisis?”, le escribió una seguidora, y ella le contestó.

LA SEÑAL DE RODRIGO DE PAUL SOBRE EL SUPUESTO IMPASSE QUE ESTARÍA VIVIENDO CON TINI STOESSEL

“Es verdad, en los últimos dos post de Rodrigo no hay like de Tini”, respondió la periodista, que observó que, sin embargo, sí había un comentario de Fran Stoessel, el cuñado del futbolista. “En los últimos tres de ella, no hay like de él, pero de ahí a una crisis no lo sé”, especuló.

A todo esto, se le sumaron tweets de Paula Varela afirmando: “¡ÚLTIMO MOMENTO! Tini y De Paul separados!”. La panelista de Socios del espectáculo habló ampliamente del tema en su ciclo del Canal de la Ciudad este miércoles por la tarde.

Sin embargo, la última palabra la tuvo Rodrigo de Paul, que en los últimos minutos le puso un “like” a la foto del cambio de look de Tini, dando por sentado que la pareja continúa unida y en Madrid, donde el jugador se encuentra disputando sus partidos con el Atlético.