El mediocampista argentino, Rodrigo De Paul, tuvo su debut con Inter Miami y aseguró que “espera que sea la primera de muchas victorias”, luego del agónico triunfo de este miércoles frente a Atlas por 2-1 en la primera fecha de la Leagues Cup 2025.

En declaraciones televisivas posteriores al encuentro llevado a cabo en el Chase Stadium de Estados Unidos, el volante albiceleste se refirió a su estreno con “Las Garzas”, donde disputó los 90 minutos del partido sin haber entrenado previamente con el equipo.

“La recepción de mis compañeros había sido estupenda. Hay algunos que ya conozco (como el caso de Lionel Messi, con quien comparte equipo en la Selección argentina, y Luís Suárez, con quien jugó en el Atlético de Madrid). No quería más que ayudar al equipo desde el lugar del que me tocó”, comenzó el “Motorcito”.

Además, el surgido en Racing añadió: “Me siento muy cómodo y feliz en el Inter. Ojalá que sea la primera victoria de muchas”, concluyó respecto a su debut que terminó con victoria para los locales sobre la hora de la mano de Weidgant, a pase del rosarino de 38 años.

De Paul no había podido realizar las prácticas con el primer equipo debido a que la habilitación no había llegado. Sin embargo, los dirigidos por Javier Mascherano informaron que el ex Udinese fue habilitado para el partido y el entrenador no dudó en incluirlo desde el arranque.

Lo próximo en el calendario del Inter Miami será el duelo del próximo sábado ante el Necaxa de México en la segunda jornada de la Leagues Cup 2025. Dicho duelo tendrá lugar en el Chase Stadium desde las 20:00.

Fuente: Noticias Argentinas