Este mediodía, en el salón de comisión directiva del club Juventud Unida, se realizó ante los medios la presentación formal del futbolista Rodrigo Mora, quien se sumó como refuerzo estelar del equipo albiceleste en busca del ascenso al Federal A.

El delantero uruguayo, bicampeón de la Copa Libertadores con River Plate, se había retirado como jugador profesional a inicios de 2019 por una severa lesión en la zona de la cadera (necrosis aséptica en el fémur).

Pero al año pasado, después de mejoras en su estado de su salud, pudo volver al fútbol, pero claro a una división de menor exigencia, como lo es el Torneo Regional Federal Amateur.

Luego de jugar dicho certamen para Alas Argentinas de Bariloche, Rodrigo Mora recibió la propuesta de la dirigencia de Juventud Unida, que después de largas negociaciones, llegó a un acuerdo y el pasado viernes hizo oficial la contratación.

Este jueves, en tanto, se realizó la presentación oficial ante un número reducido de periodistas mediante una conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado por el presidente del club, Cristhian Gómez, y el entrenador de la institución, Matías Minich.

“Estoy muy feliz con este nuevo desafío. Tengo que agradecerle a Cristhian (Gómez) y a toda la dirigencia por darme la confianza y la oportunidad, como así también a Matías, el entrenador. Hablé con él, le conté mis condiciones (físicas) y lo que podía aportarle al equipo”, fue una de las declaraciones destacadas de Mora.

“Decirle al hincha que me tenga paciencia, que confié en mí, que goles no me olvidé de hacer y voy dar lo que esté a mi alcance para el club, para que todos podamos ser felices y lograr el objetivo importante que es tratar de lograr el ascenso”, resaltó el delantero uruguayo durante la media hora que duró la conferencia.

Ex River todavía no se sumó a los entrenamientos, pero estuvo ayer acompañando al plantel en el amistoso que disputó Juventud Unida ante Sociedad Sportiva en Gualeguay, con triunfo del Decano 2 a 0.

La llegada definitiva del uruguayo a Gualeguaychú para sumar al equipo que conduce Matías Minich, se dará en las próximos días cuando el club pueda encontrarle un departamento.