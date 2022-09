Con una carta publicada en su cuenta de Twitter y que se titula “No habrá reforma de la Corte. No habrá impunidad”, el mandatario advirtió: “Los argentinos tenemos claro que no negociamos ni la democracia ni la república. Queremos vivir con los valores y las reglas que la Constitución plantea, con la división de poderes y con una Justicia Independiente. No queremos que el Poder Ejecutivo maneje a la Justicia, la presione o la quiera limitar.”

Rodríguez Larreta remarcó que el kirchnerismo quiere “una vez más” controlar la Justicia: “es lo que hicieron siempre que no les gustaron los jueces de turno.” Y agregó que el intento de reforma “muestra lo alejados que están de la realidad y de los problemas de la gente.”

“Tenemos un gobierno que en lugar de decirnos cómo va a bajar la inflación, generar trabajo, mejorar la educación o enfrentar la inseguridad, se dedica exclusivamente a su propia agenda”.

El referente de Juntos por el Cambio adelantó que desde el espacio va a frenar el intento de atropello en la Cámara baja: “Aunque en el Senado puedan conseguir los números para ampliarla, una vez más los vamos a frenar en Diputados.”