El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, se manifestó en contra de la suspensión de las PASO. “No se pueden cambiar las reglas de juego electorales para las próxima elección. En todo caso si hay algo que discutir lo discutimos para el futuro, pero no para la próxima elección”, sostuvo esta mañana el mandatario durante un anuncio de prensa.

Horacio Rodríguez Larreta aclaró que en la Ciudad de Buenos Aires sí van a haber PASO y criticó los recientes intentos de cambio de reglas en San Juan y en Chubut. “No se pueden cambiar las reglas de juego electorales a conveniencia del gobernante de turno. Esto es válido para lo nacional, para la Ciudad y para cualquier provincia argentina”, agregó.

Consultado por los primeros 1000 días del Gobierno Nacional, el dirigente de Juntos por el Cambio fue tajante: “100% de inflación; arriba del 40% de pobreza que cuando vas a los niños, asciende al 50%; un país que no aumenta su inversión, que no aumenta sus exportaciones, que no crea trabajo; un país con una política internacional muy errática, amigos de Venezuela, Cuba y Nicaragua; un país que ha perdido muchísimas clases, empezando por la Provincia de Buenos Aires; un país con núcleos de inseguridad extremos como el conurbano, Rosario y el Sur. 1000 días sin un plan sin un rumbo, sin saber a dónde vamos”.

Las declaraciones fueron durante la presentación del calendario escolar 2023 de esta mañana, donde el Jefe de Gobierno anunció que los alumnos de la Ciudad de Buenos Aires tendrán 192 días de clases, 12 más que los 180 obligatorios.

Como parte del plan para recuperar los aprendizajes, el Gobierno porteño estableció que por tercer año consecutivo las clases tendrán un inicio anticipado. “En 2023, en la Ciudad, las clases van a empezar el 27 de febrero y terminar el 22 de diciembre. Tanto inicial como primaria y secundaria van a respetar ese mismo cronograma educativo”, detalló el Jefe de Gobierno.

Además, se van a reducir los días que los estudiantes pierden por las jornadas de capacitación docente, que se denominan Espacios para la Mejora Institucional (EMI) y hasta el momento se realizan con suspensión de clases. A partir del 2023, tres de las cinco jornadas EMI se van a realizar los días sábados.

Al cierre, Rodríguez Larreta subrayó la importancia de la educación para el futuro del país: “Es la base de todo. Del trabajo, de la innovación y del desarrollo productivo. Por eso transformar la realidad educativa de hoy es empezar a transformar la Argentina”.