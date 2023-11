El jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, analiza la posibilidad de crear una línea interna en el PRO para evitar que el pacto de Mauricio Macri y Patricia Bullrich con Javier Milei convierta al partido en una opción de extrema derecha.

Esa estrategia es parte de las decisiones que el alcalde porteño está evaluando luego de su derrota en las PASO y que apuntan a reforzar su apuesta a una alternativa de centro con los principales socios de Juntos por el Cambio, como la UCR, la Coalición Cívica y Encuentro Republicano Federal.

Cerca de Larreta descartaron que piense en fundar un nuevo partido que implique alejarse del PRO, monopolizado por el eje Macri-Bullrich. “Horacio armó el partido con Mauricio hace 20 años y no quiere resignar ese espacio, pero busca que vuelva a su espíritu original”, dijo uno de sus referentes.

Larreta dio pistas acerca de sus planes el fin de semana pasado en una entrevista con Jorge Fontevecchia: allí consideró que el PRO “hoy se está acercando y aliando con alguien que es derecha extrema”, pero resaltó que “la génesis del PRO era diversa, había gente que venía del peronismo al principio, del radicalismo, de partidos más liberales, una sana diversidad donde puede que se ha catalogado de centro derecha, pero jamás fue un partido extremo”.

“Hoy las posiciones que uno escucha de Milei son el extremo del extremo, volvieron a ratificar ayer el tema del mercado de órganos, volvió a ratificar la santificación de la dolarización. Son posiciones que el PRO nunca tomó, está siendo mucho más extremo que lo que era la génesis del PRO”, destacó el jefe de Gobierno en una abierta crítica al rumbo elegido por Macri y Bullrich.

En la misma nota, luego de que insistir en que no comparte la decisión del ex presidente de aliarse con Milei, Larreta dijo: “Me siento muy identificado con la evolución del PRO hacia Juntos por el Cambio, que fue lo que llevó a Mauricio Macri a ser presidente de la Nación, con lo cual, no solamente coincido ideológicamente, sino que además desde eso se construye un proyecto de poder”.

Pese a haber perdido las PASO ante Bullrich, por más de cinco puntos, Rodríguez Larreta sigue reivindicando su idea de una alternativa de centro integrada por los partidos de Juntos por el Cambio y ampliada a otras fuerzas políticas. Es la conocida propuesta de sumar el 70% de respaldos para consensuar los cambios que se deben instrumentar en el país, que fue efectuada cuando se sentía cerca de ganar la interna y de convertirse en presidente de la Nación. Para él, no perdió vigencia.

Larreta ya explicitó que no apoyará a Milei ni a Sergio Massa para el balotaje y que continuará “trabajando por la unidad” de la coalición opositora. Lo mismo predica hacia adentro del PRO, aunque en la conducción partidaria hoy está en minoría frente al tándem Macri-Bullrich. Por eso piensa en crear una línea interna para darle un marco orgánico a sus diferencias y diferenciarse del giro hacia la “extrema derecha” del ex mandatario y la ex candidata presidencial de JxC.

En 2024 vencerá el mandato de las actuales autoridades nacionales del PRO y Larreta buscará tener ya armada, para entonces, una opción interna que, aunque no logre el control del partido, le permita un canal para avanzar hacia la construcción de una alternativa de centro desde Juntos por el Cambio.

Aun así, la expectativa está puesta en el resultado del balotaje. Un triunfo de Milei, asociado con Macri y Bullrich, acelerará el nuevo proyecto larretista ante la consolidación de una alianza macrista-libertaria desde el poder.

Si gana Massa, el desafío del jefe de Gobierno, que desde el 10 de diciembre estará en el llano, no sólo será oponerse a la sociedad de Macri y Bullrich con Milei, sino también evitar las posibles fugas dentro de JxC hacia un gobierno del líder del Frente Renovador que, como hizo Néstor Kirchner con la “transversalidad”, procurará captar a radicales y peronistas disidentes.

En el larretismo aseguraron que, en un sentido contrario a algunas versiones que circularon en estas últimas horas, el jefe de Gobierno porteño no tendrá nada que ver con un eventual gobierno de Massa, no aceptará ofertas de integrar el gabinete y mantendrá su papel de opositor.

Pero proyecta hacerlo desde una postura lejana a la de Macri, Bullrich y Milei, con una línea interna del PRO que tenga su sello, asociada con la mayoría de Juntos por el Cambio. Ese es el proyecto central, que incluye la intención de disputarles la conducción del partido a sus rivales internos.

Larreta también tomó nota de que hoy habrá un anticipo de lo que viene en el PRO: a las 17.30, Bullrich participará de una charla en un hotel del barrio de Recoleta junto con Ricardo López Murphy, Alberto Asseff y Patricio Villegas, del Partido Demócrata y aliado de La Libertad Avanza, que tendrá un título sugestivo: “¿Qué significa Libertad para el Cambio?”. Suena casi al nombre de la coalición de derecha de Milei, Macri y Bullrich y cuya suerte no está condicionada a lo que pase en el balotaje.

