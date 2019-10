Aclaró que actualmente se encuentran estudiando el tema, pero “no nos queda mucho margen más que acatar la resolución. Aquí lo importante es que un emprendimiento de este tipo deba ser revertido. Tengo la impresión que es un emprendimiento importante, con movimiento de tierra, mucha mano de obra y volver a fojas cero va a ser muy complicado o imposible”.

En cuanto al procedimiento judicial, explicó que el amparo no es el camino “para que se produzca una prueba para ver si el emprendimiento inunda o no inunda”; y ese hubiera sido un tema a debatir y analizar

“Con el fallo de la Corte Suprema, el STJ toma esta decisión diría que presionado por este precedente: la Corte dictó sentencia y le ordenó al Tribunal entrerriano que vuelva a expedirse; sumado a que estimamos que (a nivel nacional) van a mantener su criterio”, opinó Rodríguez Signes.

Asimismo, indicó que desde la Provincia “nosotros estamos en plazo de interponer recurso, pero dadas las características lo tenemos que estudiar con el Gobernador. La Corte fijó una posición y creo que es grave si pensamos: ¿Con qué entusiasmo van a ver los inversores a la provincia? También hay consecuencias de este tipo”.

“La decisión del Poder Ejecutivo es cumplir las decisiones judiciales cuando están firmes. No se nos ocurre otra cosa”, concluyó.

En otro orden de cosas, destacó que “quedaron muchas cosas sin debatir. No sé si hay otro canal jurídico para volver a debatir el tema. Esta es una historia con final abierto” y agregó: “Me parece muy bien que la cuestión ambiental esté tan sensible, pero hay que tener reglas bien claras: no es posible que el privado no sepa a qué atenerse y después de tanto tiempo tenga que sufrir estas consecuencias. Creo que vamos a tener que corregir y analizar cómo son los certificados de aptitud ambiental, qué alcance tienen las habilitaciones municipales; sino no hay inversión posible en este tipo de emprendimiento”.

“Se hicieron estudios de impacto ambiental y para mí era el tema más importante de todos. Yo entendía que se podía corregir el problema de inundaciones que no era tan grave, pero evidentemente esto no se consideró en el amparo”, concluyó el Fiscal de Estado.