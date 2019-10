Rodríguez Signes sobre el decreto de fumigaciones: "El Estado está satisfecho con este fallo"

“Hay un debate en el mundo acerca del uso de plaguicidas. Nuestra provincia es netamente agropecuaria y se han generado posiciones muy distantes una de la otra. Desde el Estado hay que reconocer que la legislación en materia de escuelas rurales era inexistente y en función de estas acciones judiciales se logró un primer decreto que fue declarado insuficiente y ahora este decreto logra un sistema que va a preservar la salud y el ambiente”.

“Igualmente no creo que termine acá el tema, y por algo el STJ exhorta a la Legislatura a que tome intervención y proponga una Ley. Ahora tenemos una gran oportunidad, sobre todo con la próxima legislatura, con sus integrantes renovados. Este va a ser un tema prioritario”.

“No tengo una posición respecto a la agroecología o a la siembre directa. El tema agrotóxicos hay que regularlo, pero pasar a una economía totalmente agorecológica a través de un amparo es imposible”.

El Decreto 2239 es ejemplar en el país, no hay reglamento en Argentina que establezca tanto reaseguro en el ejercicio de aplicación de plaguicidas. Por eso creo que el fallo fue por unanimidad, por lo tanto ratifica la posición del gobierno.

GUALEGUAYCHÚ Y EL GLIFOSATO

“Hay un dictamen de la procuradora ante la corte suprema que dijo que los municipios no tenían competencia para prohibir un producto que está aprobado por el SENASA, que es la autoridad competente nacional. Pero en este tema no está dicha la última palabra, la Corte Suprema tiene muchos expedientes con este tema y hay que estar atento a la devolución jurisprudencial sobre este tema”.

AMARRAS

“Ayer venció el plazo para interponer recursos ante la corte, y el Gobierno provincial no presentó ninguno. El Gobierno acata lo resuelto por el STJ. No sé si el municipio de PB o la empresa lo habrán hecho”.

“Se tardaron cuatro años desde que se planteó la demanda y hubo una sentencia. Y si alguien presentó un recurso extraodinario, esto aún no termina. Esto quiere decir que se desnaturalizó el recurso de amparo por la cuestión de los tiempos: debe resolverse en el corto plazo”.

“Si se interpuso un recurso extraordinario, habrá que ver si suspende o no los efectos de la sentencia del STJ, Algo que va a ser clave para ver si el plazo de 180 días se tiene que cumplir si o si o si hay que esperar a que haya una nueva sentencia”.

“Es un caso complejo y raro que no sé qué puede pasar”.

EL CUESTIONAMIENTO DE LOS CONCEJALES DEL PJ DE GUALEGUAYCHÚ

Nunca me contestaron cuando pedí reunirme con ellos. Me sentí afectado porque se insinuaba que habíamos tenido una posición parcial y se daba a entender que estábamos defendiendo los intereses de la empresa Altos de Unzué y no los de la provincia.

“En la Fiscalía tenemos muy claro lo que hacemos y podemos dar cuenta de todos los juicios que llevamos adelante, por lo que estoy en posición de transparentar todo ante cualquiera, más ante el Consejo Deliberante de una ciudad importante como es Gualeguaychú, mis acciones”

“El no interponer ningún recurso desmiente que tengamos posturas a favor de Amarras”