El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes manifestó en Ahora Cero Radio que el Gobierno Nacional está faltando a un pacto fiscal y que la mayor parte de la deuda que tiene con la Provincia es por la Caja de Jubilaciones.

“La Nación nos debe por Anses, Salto Grande, obra pública y remanentes de 2017, son por lo menos cinco ítems, que los hemos reclamado a todos”, apuntó Rodríguez Signes.

Y agregó: “En 2017 que era presidente Macri, se llegó a un acuerdo del financimiento de las Cajas de Jubilaciones y este gobierno dejó de cumplir ese pacto. Con respecto a obra pública, paró todo, no remitió los fondos. La falta de pago por los excedente de Salto Grande nos obligó a demandar ante la Justicia. No obstante, ya estaba en mora, ahora empezaron a regularizar el capital histórico, no los intereses. La relación con Nación es durísima. Si sumamos todo, Nación debe alrededor de 200 mil millones de pesos a Entre Ríos. La deuda más importante la tiene con Anses".

Por otra parte, el fiscal de Estado aclaró que los que pasó con la suspensión del pago de Fonid fue que “estaba establecido por decreto, el cual venció y no se prorrogó, ahí tenemos poco margen de maniobra. Cuando se habla de Anses se habla de la falta a un pacto fiscal, que no es lo mismo”.