Rogel acompañó a Frigerio y rescató la historia de la UCR

En la ciudad, encabezó el acto de presentación del libro del expresidente del Consejo General de Educación, Celomar Argacha, titulado Unión Cívica Radical de Entre Ríos. Origen, fundación y evolución hasta 1914.

La actividad fue organizada por el comité de Federal y contó con la participación de la diputada provincial Sara Foletto, el ex intendente de Bovril Alfredo Blochinger, el ex intendente de Federal y ex senador departamental Juan Carlos Luchessi, y el ex senador del departamento Federal Rubén Ruiz, entre otros dirigentes.

Rogel, que prologó la obra de Argachá, resaltó “la trascendencia que adquiere hoy el trabajo de Argacha, puesto que en los momentos de crisis de los partidos políticos lo mejor que pueden hacer los herederos de estas causas es fortalecer sus pensamientos con su historia”. Foletto expresó que para las generaciones futuras el trabajo quedará “como un testimonio de gran valor histórico”.

El profesor Argachá dio cuenta del contenido de este segundo trabajo de su autoría, que refiere al primer gobierno en Entre Ríos de su partido, que protagonizaron Miguel María Laurencena como gobernador y Luis Etchevehere como vice. Dijo que el desafío era “llenar un hueco sobre lo que había sido la fundación de los partidos populares, en el caso del radicalismo en cada una de las provincias, en particular de Entre Ríos”.

Cerraron el encuentro el ex senador provincial Rubén Ruiz y el ex intendente y ex senador Juan Carlos Luchessi. Buena parte de la concurrencia al acto acompañó más tarde a Rogelio Frigerio y a los otros candidatos de la lista en actividades de campaña en la ciudad.