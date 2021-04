Rogelio Frigerio: "A la política le falta humildad, y dejar de echarse culpas"

Las frases más destacadas del mano a mano con Frigerio:

"Hemos retrocedido por las políticas nacional,es la inflación y porque no crecemos en forma sostenida. También tenemos nuestros problemas provinciales y estamos retrocediendo. Tenemos que pensar qué es lo que estamos haciendo mal; de todos modos creo que haciendo las cosas de otra manera podemos potenciar lo nuestro".

"Un país federal se hace con obras donde hace falta, no donde están los de mi color político. Las provincias recibieron los recursos de coparticipación que les habían sacado. Nosotros logramos avances en cuanto al federalismo para que la gente viva mejor en cada rincón de la Argentina".

"En kilómetros hice cuatro vueltas al mundo recorriendo la Argentina. Visité todos los rincones viendo los problemas del país".

Frigerio en gchu.jpg FOTO ARCHIVO

"Bordet recibió una provincia quebrada y hemos trabajado juntos para resolver esta situación. Claramente, después de 20 años de ser gobernada por el mismo signo político, tenemos que hacer las cosas de otra manera".

"A la política le falta humildad, y dejar de echarse culpas. Hay que ponerse a laburar para resolver problemas, sino, no estamos entendiendo lo que necesita la gente. Estos problemas no se resuelven de manera aislada. Se necesita un proyecto nacional que hoy no está".

"Es importante que se cumpla el cronograma de vacunación lo más rápido posible, para en septiembre poder ir a votar. Hay que trabajar en influir positivamente; buscar una boleta única que puede ser más económica, pero cumplir con el calendario electoral".

LA ENTREVISTA COMPLETA