En declaraciones periodísticas realizadas este fin de semana, el gobernador electo de Entre Ríos, habló sobre las cuentas públicas de la provincia y manifestó que solamente tiene "asegurado el pago del aguinaldo" a los empleados estatales, mientras que el salario de diciembre dependerá de la recaudación tributaria.

"Lamentablemente, no estoy recibiendo una provincia en equilibrio fiscal. Lo estaba hasta hace unos meses. Creo que la campaña tuvo que ver en este desorden de las cuentas públicas que ahora estamos viendo. En números oficiales, me refiero, no es un tema subjetivo este", dijo Frigerio durante una entrevista con Radio Con Vos.

Agregó que existe un fondo invertido en títulos "para pagar una deuda que se postergó en el tiempo y que empieza, no por casualidad, a amortizar ahora, en febrero de este año, a dos meses de asumir". Dijo que es un vencimiento de 66 millones de dólares, que "para una provincia que no tiene dólares es un montón de plata". Y ese fondo alcanza para cubrir "menos de dos tercios de ese monto y ese es el único ahorro que hay".

A su vez, advirtió: "Hay otras provincias tienen dos o tres masas salariales ahorradas. No es el caso de mi provincia. Tengo asegurado el pago del aguinaldo. El sueldo de diciembre va a depender de la recaudación. Eso es lo que me dicen las autoridades actuales del área económica. Así que nosotros estamos preocupados por la situación fiscal y financiera".

"Yo soy de los que creen que uno asume estas responsabilidades sin beneficio de inventario. Tenés que agarrar como te entregan la provincia y ponerla de pie. Esa va a ser nuestra tarea a partir del 10 de diciembre. Yo no soy de quejarme mucho, pero también hay que decir las cosas como son", agregó.