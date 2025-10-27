El gobernador Rogelio Frigerio fue el principal orador en el búnker de Alianza La Libertad Avanza, tras la categórica victoria de la coalición en las Elecciones 2025. La fuerza de libertarios, PRO y UCR se impuso con más del 50% en ambas categorías -Diputados y Senadores- a la opción justicialista de Fuerza Entre Ríos. El mandatario fue una pieza clave en el armado, que lo habilitó a revalidar en las urnas el apoyo en general de la ciudadanía a su gestión, junto a un respaldo a las políticas del gobierno de Javier Milei.

A las 22 de este domingo, el mandatario provincial se hizo presente en el Salón Coliseo de Paraná, junto a los cinco legisladores electos por el frente: Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida -Senado- y Andrés Laumann, Alicia Fregonese y Darío Schneider, nuevos diputados.

El titular del Poder Ejecutivo provincial, que se puso al frente de la campaña de la alianza, especialmente la última semana, fue enfático: “Antes que nada, felicito a los candidatos. Salvo alguna excepción, son todos nuevos en la política, no tienen el rodaje de sus adversarios. Pelearon con un aparato que gobernó el 80% del tiempo de la democracia y lo hicieron muy bien. También agradecer a nuestros fiscales, que son los que nunca pueden festejar. Me siento muy orgulloso de la participación de los entrerrianos”.

“Decidimos no tirar todo por la borda, decidimos no volver atrás y apostar por un futuro promisorio”, acotó luego el titular del Poder Ejecutivo provincial. Y agregó: “Es un apoyo al Presidente y a nosotros, pero no es un cheque blanco. Tenemos mucho por delante, hay que hacer un montón de cosas. La estabilización es muy dura, estamos poniendo orden y luz donde había oscuridad. Yo sé que está difícil la cosa, pero evidentemente elegimos no volver atrás, a la demagogía y al populismo. Y el mensaje fue contundente”.