El gobernador electo Rogelio Frigerio (Juntos por Entre Ríos) mantuvo a través de una videoconferencia una entrevista en el programa de televisión “Cuestión de Fondo” (Canal 9 Litoral), donde anticipó que este lunes comenzará la transición de gobierno en la provincia. Y en ese marco, anunciará quiénes lo acompañarán en su gabinete de gestión. “El lunes me voy a juntar con el gobernador y vamos a iniciar un proceso de transferencia de responsabilidades. Creo que lo vamos a poder hacer, pensando siempre en la gente. Hoy lo charlé con el gobernador y tuvo la deferencia de recibirme el lunes y a partir de ahí vamos a comenzar el proceso de transición”, resaltó.

Ratificó que aspira a que su gobierno sea “un gobierno de los mejores” porque “todos los problemas de los entrerrianos tienen solución. Hay que trabajar, hay que dedicarse, poner gestión, transparencia y austeridad y todos los problemas de los entrerrianos de pueden resolver”. Y aclaró: “Por supuesto, no de un día para el otro, pero tienen solución”.

Frigerio también adelantó en el programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) sus decisiones inmediatas que estarán vinculadas con “la producción y el empleo, la educación, la salud, la seguridad, el acceso a la vivienda, la infraestructura”. Y anticipó que antes deberán contar con normas específicas y enumeró ficha limpia para todos los funcionarios, no solo para los candidatos; transparencia en las declaraciones juradas de todos los funcionarios al entrar y al salir de la gestión, concursos abiertos y transparentes para ingresar a la planta permanente del Estado y “desde el primer día demostrar una gran austeridad del gasto político y de los gastos vinculados a los privilegios de la política. Así vamos a arrancar”, anticipó.

- ¿Cómo vive el escenario que se reavivó hoy en Juntos por el Cambio por el apoyo de Patricia Bullrich y Mauricio Macri a Javier Milei?

-Estoy preocupado, creo que no es lo que la gente está esperando de nosotros; por lo menos en las formas. Pero, no solo estoy preocupado sino ocupado. Por eso, organizamos una reunión con los diez gobernadores del espacio para ratificar la unidad, básicamente. Ratificar que la unidad no está en peligro, que los valores de la coalición se van a defender desde el interior del país, desde esta fuerza que tiene mayor territorialidad con diez gobernadores, más de 500 intendentes; una fuerza significativa también en el Congreso. La unidad en el espacio de nuestra coalición, la vamos a garantizar desde el interior del país, en donde espero ahora que empiecen a tomarse las decisiones en términos de la conducción del espacio, habida cuenta del resultado de las últimas elecciones.

- ¿Le sorprendió la decisión que comunicó hoy Patricia Bullrich?

-No. Creo que a título personal cada uno puede expresarse como quiera. Sobre todo, los que no tienen ninguna responsabilidad de gobierno y en algunos casos siquiera institucional. En ese sentido, dejando muy en claro eso, cada uno es libre de plantear a quién va a apoyar en la segunda vuelta; sobre todo, una vez que quedamos afuera con Juntos por el Cambio.

- ¿Usted va tomar alguna definición a quién va a votar en el balotaje o prefiere mantenerse distante?

-Soy de los que creen que la dirigencia no es dueña de los votos. Cuando se habla de libertad de acción, a mí me da un poco de vergüenza porque es obvio que el elector tiene libertad de elección. De hecho, en cada elección se ratifica más que el elector tiene, incluso, mucha sofisticación a la hora de votar. Puede votar a un espacio a presidente, a otro gobernador, a otro espacio distinto a intendente. Elige cada vez con más cuidado el voto y eso me parece que le hace bien a nuestra democracia. Que un dirigente se arrogue la conducción del voto de la gente, me parece muy vanidoso. Creo que la gente elegirá libremente de las dos opciones que quedan cuál es la que prefiere de cara al futuro. A mí me eligieron para defender los intereses de los entrerrianos y los intereses de la provincia. Y eso es lo que voy a hacer a partir del 10 de diciembre con total dedicación de mi parte, sin descansar un minuto para lograr los objetivos, recuperar la confianza de la gente en la política y en los políticos; para hacer como lo dije durante la campaña el gobierno más austero, más transparente, más abierto y más moderno de nuestra historia reciente. Por lo menos, que se ocupe de los problemas de los entrerrianos, de lo que le quita el sueño a nuestra gente. Eso es lo que la gente está esperando de nosotros. A mí no me votaron para decidir quién será el próximo presidente. De eso se encargará la sociedad el 19 de noviembre.

-No obstante, a usted le puede cambiar en algo el escenario político con un Senado donde el peronismo tendrá la mayoría; hay muchas chances de que Sergio Massa sea el nuevo presidente. Y se lo planteamos porque usted fue muy duro al manifestar que quería transparencia, austeridad y quiere desterrar la corrupción; y que la Legislatura se adapte a todo ese planteo.

-Voy a trabajar incansablemente para lograr ese objetivo. A mí no me asusta el contexto político. Fui ministro del Interior de un gobierno muy débil, probablemente el más débil del siglo y logramos generar consensos. Por supuesto, era tan débil que las reformas estructurales que necesita la Argentina no se pudieron hacer. Pero, hicimos muchas reformas y en muchos aspectos de la política pública pudimos mostrar mejoras; aun siendo un gobierno muy débil, con un tercio de los diputados. Vamos a estar lejos de ese escenario tan difícil en la Provincia. Soy un hombre de diálogo y de consenso y vamos a encontrar la manera para llevar adelante las reformas que necesita nuestra gente. Acá hay que priorizar a la gente y estoy seguro que, incluso, en el oficialismo hay muchos que comparten esta idea de que ya no se puede tirar más de la cuerda, que la política tiene que priorizar a los problemas de la gente y la política tiene que volver a servir para resolver problemas concretos de los vecinos. Sino sirve para eso, no servirá para nada. Creo que no hay más margen para dudar en este sentido. Con lo cual, independiente de lo que pase, independientemente del rumbo que tome el país, eso ya no está en nuestras manos sino en las manos del soberano que es el pueblo. Nosotros vamos a trabajar incansablemente para cumplir nuestro programa de gobierno y que pasa –esencialmente- por resolver problemas. Lo he dicho en la campaña y lo repito en este programa: todos los problemas de los entrerrianos tienen solución. Hay que trabajar, hay que dedicarse, poner gestión, transparencia y austeridad y todos los problemas de los entrerrianos de pueden resolver. Por supuesto, no de un día para el otro, pero tienen solución.

-El último tramo de la campaña electoral fue duro, especialmente por las acusaciones del candidato Adán Bahl, de parte de algunos legisladores, de Enrique Cresto. Terminada la campaña, eso queda en un archivo o las relaciones se recomponen o marca distancia.

-Jamás me escucharon contestar un agravio, un pase de factura, un insulto, una chicana, jamás, no lo he hecho nunca ni lo voy a hacer. No soy dueño de lo que hagan los demás, pongo la otra mejilla porque aquí lo importante no es la vanidad o cobrarme alguna cuenta pendiente. Acá lo importante es resolverle los problemas a la gente, y no resolver cuestiones personales. Así que, para mí, el 10 de diciembre empieza un período del cual tengo sobre mis hombros una enorme responsabilidad de no fallar, de estar a la altura de las expectativas, de no frustrar la esperanza que se pudo generar, por lo menos, en una parte importante de nuestra sociedad. No priorizo los intereses personales, me ocupo y me voy a ocupar a partir del 10 de diciembre de resolver problemas concretos de los vecinos. Y, por supuesto, me voy a olvidar de aquellas cuestiones que tiene que ver con mi persona.

-Eso quiere decir que puede convocar a funcionarios del oficialismo a su gobierno; más allá de la continuidad que tendrá el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes porque así lo garantiza la ley.

-Nosotros vamos a convocar a los mejores. Los desafíos que tenemos por delante son muy complejos y exigen que los mejores estén a cargo de las políticas públicas. Por eso, además, planteé con mucha claridad y contundencia que todos los cargos del Estado tienen que ser completados por concursos abiertos y transparentes. Y así nos vamos a mover. El nuestro va a ser un gobierno de los mejores. Y, por supuesto, incluso porque somos una coalición muy amplia, probablemente la más amplia del país con casi 30 espacios políticos diferentes; y si hay gente valiosa –y creo que los hay- en otros espacios que no conforman Juntos por Entre Ríos las vamos a ir a buscar. Porque, insisto con esto, lo importante es hacer un gobierno que resuelva problemas; generar y conformar un gobierno que pueda estar a la altura de las expectativas que se generaron en nuestra provincia. A mí no me importan las cuestiones personales, partidarias. A mí me importa poder generar resultados para los vecinos, que la gente viva mejor, que progrese, que nuestros jóvenes no se vayan porque sienten que en nuestra provincia no hay futuro. A eso me voy a dedicar, independientemente de las cuestiones personales o partidarias: ese es mi compromiso.

- ¿Cuándo anunciará su gabinete, los colaboradores de la primera línea?

-En los próximos días, porque necesito iniciar el traspaso de responsabilidades, con la transición. El lunes me voy a juntar con el gobernador y vamos a iniciar un proceso de transferencia de responsabilidades. Creo que lo vamos a poder hacer, pensando siempre en la gente. Hoy lo charlé con el gobernador y tuvo la deferencia de recibirme el lunes y a partir de ahí vamos a comenzar el proceso de transición, después de 20 largos años con las dificultades que ello conlleva.

- ¿Tiene ya las medidas iniciales?

-Tenemos un programa integral de gobierno, con planes que involucran la producción y el empleo, la educación, la salud, la seguridad, el acceso a la vivienda, la infraestructura. Pero, primero tenemos que recuperar el contrato moral, primero tenemos que recuperar la autoridad moral para llevar adelante este programa de transformación y de desarrollo y eso se hace también con normas específicas. Las he planteado y las vuelvo a repetir: necesitamos ficha limpia para todos los funcionarios, no solo para los candidatos; necesitamos la transparencia de las declaraciones juradas de todos los funcionarios al entrar y al salir de la gestión para que nadie sospeche o crea que alguien se enriquece en la función pública; necesitamos generar ingresos a la planta permanente del Estado por concursos abiertos y transparentes, necesitamos desde el primer día demostrar una gran austeridad del gasto político y de los gastos vinculados a los “privilegios” de la política. Así vamos a arrancar.

-Una consulta respecto del Presupuesto 2024. La Legislatura pasa, por ejemplo, de 5.000 mil millones de pesos a 16.600 millones de pesos, qué injerencia tendrá usted porque se tiene que sancionar antes del 10 de diciembre.

-Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para terminar con los gastos que no les signifiquen beneficios a los vecinos. Todos los gastos que tengan más vinculación como un beneficio más para un político que para la gente, lo vamos a cortar. Ese es nuestro compromiso. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance y esperamos tener el acompañamiento no sólo de mi espacio político sino de la mayoría de los funcionarios de la provincia.