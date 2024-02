El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, abrió este jueves el 145° período de sesiones ordinarias de la Legislatura entrerriana. Se trató del primer discurso frente a la Asamblea Legislativa de su mandato. El mandatario buscó resaltar una serie de reformas que ha instaurado desde su arribo a la Casa Gris.



Las frases más importantes de Rogelio Frigerio



"Lo más importante es poner la provincia en el lugar que se merece".

"Estamos viviendo un momento crítico, a un escenario devastador se suma un contexto provincial delicado. Salir adelante no será fácil ni inmediato. Pero empezamos, porque decidimos dejar atrás años de decadencia".

"Empezamos a ordenar varios frentes, con algo básico: lo esencial de tener un Estado moderno y transparente. Reordenamos las prioridades y encaramos reformas estructurales. Estamos donde debemos estar".

"Recibimos la provincia sin beneficio de inventario y nos hacemos cargo. La política mintió descaradamente, vivíamos peor y nos hacían creer lo contrario".

"Sacar adelante a Entre Ríos se logrará con el esfuerzo de todo el pueblo, orientado en la dirección correcta. Podemos estar mejor y trabajamos para ir en esa dirección".

"No puedo darles una idea de lo que recibimos, todos los días encontramos novedades del desorden, de un Estado sin brújula".

"Una sociedad informada es una sociedad empoderada y libre, que se proyecta al futuro y el desarrollo".

"Recibimos una provincia endeudada, sin incentivos. Se le suma al país, lo cual impacta en viviendas, transporte y educación".

"Estamos apoyando los esfuerzos del gobierno nacional para arreglar un país devastado por el kirchnerismo. No podemos seguir pateando los problemas y debemos discutir de una vez por todas esos problemas estructurales".

"La política está en estado de beligerancia y crispación. Debemos bajar los decibeles. No puede haber contradicciones entre los intereses nacionales y la defensa de la provincia. Estoy convencido de que hay puntos de encuentro entre el gobierno nacional y las provincias para brindar servicios. Estoy dispuesto a hacer esos esfuerzos, en el interés común de los argentinos".

"La discusión de transferencias discrecionales es un debate pendiente. El kirchnerismo se apropió de recursos automáticos para distribuirlos de forma discrecional. Eso contribuyó a la confusión. No tiene lógica, en un país federal, que el gobierno gire fondos para pagar empleados provinciales, no tiene lógica que subsidie el transporte ni que haga obra pública en municipios. Eso debe ser competencia de provincias y municipios. Pero antes debemos reordenar cómo se distribuyen los recursos, qué le toca a cada nivel de gobierno".

"En el último año, la Nación se quedó con más recursos. Si eso persiste, el equilibrio de Nación estará acompañado de un desequilibrio en las provincias. Y esto no es gratis para la gente. Todos se educan y se atienden y deben ser cuidados en su provincia. Cada uno debe ser austero y eliminar gastos que no corresponden".

"Desde nuestra provincia hacemos nuestro esfuerzo con nuestros recursos y damos la pelea por nuestros derechos, sin que esto implique desfinanciar al gobierno nacional. Debe primar el sentido común".

"Estamos bajando el gasto público y saneando las cuentas. No estaban los fondos para pagar sueldos en diciembre, por eso reclamamos un reintegro de recursos por la quita de Ganancias e IVA. De igual modo nos vimos obligados a tomar deuda de corto plazo. La plata que encontramos era para la mitad de la masa salarial".

"Abrimos un espacio de diálogo gremial, con los que logramos una actualización del salario y una suma fija".

"En nuestro gobierno no entrará nadie a la planta permanente por ser amigo de un funcionario. Siempre estaremos dispuestos a conversar".

Obra pública: "Hay parálisis y deudas por más de 22 mil millones de pesos. La campaña afectó negativamente, hubo más licitaciones de viviendas que casas en ejecución, sin presupuesto. Mientras tanto, hay viviendas que se empezaron hace 15 años y no están terminadas".

"Soy un defensor de la obra pública, pero no vamos a licitar ninguna obra sin presupuesto. Analizamos obra por obra y propusimos un plan de pagos para pagar certificados vencidos y reactivar trabajos".

"Nos encontramos con un faltante de 100 mil millones de dólares, tanto para deuda como para sueldos. Desactivamos la bomba y evitamos el default".

"Estamos haciendo todos los reclamos ante Nación de obras con recursos que se adeudan. No quedarán limitados a conversaciones. Vamos a iniciar las demandas judiciales por lo que es nuestro".

"Entre Ríos paga una de las facturas de luz más caras, siendo que somos productores. Vamos a hacer el reclamo al respecto".

"La decisión del gobierno de quitar subsidios a la luz tiene como consecuencia que las boletas suban. Por eso a los pocos días suspendimos tasas en la factura y vamos a mantener los subsidios. Lo mismo hicimos con el transporte. No eliminaremos el subsidio y le exigiremos al gobierno que cumpla con lo firmado, tanto en la Caja de Jubilaciones como la compensación por quita de fondos coparticipables".

"Los recursos que defendamos irán a salud, infraestructura y vivienda. Años de pasividad nos pusieron en el lote de provincias que están más lejos de su potencial. Somos la hermana pobre de la Región Centro".

"El gobierno saliente no contaba con un organigrama, cada ministerio contaba con su propia organización. Hicimos un análisis de una estructura enorme, de 800 cargos políticos. Un Estado grande, desvinculado de su principal misión. En este contexto la política debe ser la primera en ajustarse".

"Dejamos de tener subsecretarios, redujimos grandes estructuras con gastos ineficientes, bajamos a la mitad los cargos políticos. Estamos saneando el Estado, que sirvió como aguantadero de cargos políticos".

"En el Senado, entre 2019 y 2022, no hubo un solo pase a planta. El 100% fue en 2023. En Diputados, el 70% de pases fue antes de que termine la gestión. No puede ser que los funcionarios, cuando ven que están por perder, busquen mecanismos para acomodarse en el poder. Avanzamos en dos líneas: una auditoría completa de todas las transferencias, para dar de baja las irregulares; y para evitar que no ocurra de nuevo enviamos un proyecto para evitar los pases en el último año y medio de una gestión, a través de la Ley de Transición".

"El Estado es de los entrerrianos, no podemos derrochar un solo peso. No venimos a convalidar la corrupción. Promovimos una ley de acceso a la información pública. Estamos haciendo un gobierno transparente, que puede ser monitoreado. Tampoco nunca hubo una Ley de Ética Pública. Acá tengo el proyecto que enviaremos mañana mismo e incluye un régimen de incompatibilidades y la figura de Ficha Limpia, para que personas con condenas firmes no puedan presentarse a elecciones ni ser designados como funcionarios".

"Estamos trabajando en una reforma política, que incluye la Boleta Única Papel. Se termina el robo de boletas y el negocio en torno a su impresión".

"Este gobierno está eliminando los privilegios. Autos personales para uso personal, que está mal. Instruimos a informar cuántos vehículos había en cada dependencia, encontramos autos en estado de abandono, hay otros que todavía no aparecen. Los que fueron informados, unos 50, fueron redireccionados al Ministerio de Seguridad, para enfrentar al delito. Otros irán a juntas y comunas".

"Sólo hay tiempo para soluciones y por eso debemos acercarnos a la gente, a la sociedad. Estamos para servir y rendir cuentas. Cortamos los gastos reservados, instrumento usado para enriquecer bolsillos de funcionarios. No van a existir más, los vamos a prohibir por ley".

"Tenemos la responsabilidad de garantizar una Caja de Jubilaciones sustentable. Las jubilaciones de privilegio son un sinsentido".

Subsidios: "Hay oscuridad y desorganización, no se le da asistencia a todos. No hay criterio definido, algunos reciben por dos vías y otros, nada. La ayuda a quienes más necesitan no puede esperar. El objetivo más urgente es garantizar la alimentación, cuidando niños y adultos mayores".

"Esta gestión se propone valorizar la cultura, su esencia más allá de la política".

"Los módulos alimentarios que encontramos alcanzaban para dos meses. Estamos trabajando en una ley para declarar la emergencia alimentaria".

"Vivimos una pandemia educativa, un tercio de los alumnos de primaria termina en tiempo y forma. Esto tiene una explicación: años de desidia y falas. Infraestructura escolar en estado calamitoso, hay 250 edificios en riesgo. Que los estudiantes cumplan 190 días de clase es una prioridad".

"La educación es una responsabilidad del gobierno provincial. No hay recursos y la necesidad de que los chicos empiecen es urgente".

"Es angustiante el transporte de los estudiantes. Tampoco se invirtió en mejorar la calidad educativa. Se invierten 3 mil millones de pesos en docentes con licencia, hay un 25% de licencias en escuelas públicas".

"Tenemos en marcha un Plan de Alfabetización y estamos trabajando en una transformación de la escuela secundaria, con contenidos relevantes y vinculados con el mundo actual. Escuela y desarrollo van de la mano".

Salud: "Creamos un programa de salud que no existía, centralizado en cuatro departamentos. En 9 de los 17 departamentos no se pueden hacer partos y hay que mejorar el estado de ambulancias. Hay obras sin terminar. Teníamos un déficit presupuestario para comprar medicamentos. Faltan profesionales y estamos agilizando la matriculación".

"Estamos humanizando la salud, siendo humanos hacia pacientes y profesionales que trabajan de forma incansable todos los días".

"Necesitamos un Estado empático, que facilite la vida de los entrerrianos. Un Estado hoy que genera pérdidas, que no impulsa el desarrollo. Un ejemplo son los fondos que llegaron entre 2022 y 2023 para productores afectados por la sequía. Se recibieron 1.500 millones de pesos, pero se entregaron 123 millones".

"Estamos avanzando en un proyecto de ley que elimina tasas no retributivas, que entorpecen al productor y el comerciante".

"Vamos a modificar la ley de Economía del Conocimiento, para que empresas se radiquen en la provincia. También estamos trabajando en una nueva Ley de Promoción Industrial".

"Mejoramos en 60 días 5 mil kilómetros de caminos rurales. Tenemos que reparar urgentes las rutas, porque son esenciales para entrerrianos y turistas".

"Vamos a presentar un proyecto para crear un Ente Mixto de Turismo, con un sistema inteligente, ágil. Crearemos una marca representativa, vamos a incentivar la inversión".

"Vamos a enviar una Ley de Mitigación y Adaptación Climática. Seremos una provincia verde y sustentable".

"El narcotráfico se instaló en nuestras calles. Encontramos una policía centralizada en Paraná y estamos avanzando para que todos podamos vivir tranquilos. Pusimos en marcha operativos en los 10 pasos fronterizos y desplegamos Barrios Seguros, reforzando la presencial policial en todas las ciudades".

"Sólo 5 de 500 trámites son digitales. Ya estamos trabajando en la documentación electrónica, para que el 100% sea digital".

"Tenemos la firme decisión de simplificar los procesos y poner al ciudadano en el centro. Es hora de abrir las puertas y ventanas de nuestra instituciones. Firmaré un compromiso con la transparencia con los intendentes que se sumen. No habrá lugar para el secretismo y las cajas negras".

"Estamos trabajando en una nueva Ley de Telecomunicaciones, para trabajar junto al sector privado".

"Conocer nuestra realidad sirve como punto de partida para empezar a mejorar. Nos debe ayudar a tomar conciencia del potencial que tenemos, lo que podemos lograr si torcemos el rumbo. Si peleamos por los recursos, si le sacamos el pie a los que producen, si mejoramos la salud y la educación. Hay una Entre Ríos mejor y estamos avanzando. Estaré siempre hablando con ustedes y dando las explicaciones. Nunca voy a gobernar desde el escritorio, puedo caminar entre la gente y ese contacto es la esencia de mi trabajo".

"Decidimos animarnos a despertar el potencial dormido. Hoy lo empezamos a hacer. Entre Ríos está en marcha".