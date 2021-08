Rogelio Frigerio en Gualeguaychú: "En 2021 nos estamos jugando el futuro"

“Siempre es un placer estar en Gualeguaychú. Hoy en Campaña, en un contexto durísimo para el país, para los entrerrianos y no hay, desde 2001 a esta parte, una crisis de esta naturaleza. Es difícil sobrevivir, no perder el empleo, rezar para encontrar uno cuando no lo tiene. Es complicado hablar de lo que necesita la Nación en el futuro, cuando estamos tan metidos en un presente tan doloroso, pero que en 2021 nos estamos jugando el futuro, y es algo que tenemos que plantearnos con mucha claridad”, remarcó el que ocupa el primer lugar en la lista.

frigerio en gualeguaychu agosto 2021 04.jpg

“El 12 de septiembre y después el 14 de noviembre nos jugamos gran parte de la Argentina y del futuro de nuestras provincias. Tenemos que ser conscientes de eso y cada uno de nosotros, de ustedes, el transmitir la necesidad el momento que estamos viviendo. Necesitamos tener más equilibrio en el Congreso, ponerle un límite al ‘Vamos por Todo’ del kirchnerismo”, desafió.

“Lo más importante es el poder construir desde la seguridad de que los entrerrianos no estamos de acuerdo con este rumbo. Tenemos que contar con una señal potente. Entre Ríos no está de acuerdo en estar peleado con los uruguayos, con los chilenos, con los brasileños o los paraguayos y ser amigos de dictaduras donde los derechos humanos son para muy pocos”, reprochó.

frigerio en gualeguaychu agosto 2021 03.jpg

Por último, enfatizó que “tampoco está de acuerdo con un poder ejecutivo que quiere condicionar a otro, en este caso la Justicia, menos que menos poner en duda la propiedad privada o cerrar las exportaciones de carne. No estamos de acuerdo en ver las aulas vacías, tampoco en un estado que mira de costado cuando avanza el narcotráfico y toma de rehenes a nuestros hijos. En un estado que no cree que los emprendedores, las pymes, los productores los comerciantes, son los que generan riqueza, empleo de calidad en nuestro país”.

Entre los presentes en el acto de plaza Ramírez, además de los precandidatos se apreció la presencia de figuras políticas como el senador nacional Alfredo De Ángeli, concejales de la oposición en la ciudad y funcionarios de la Municipalidad de Pueblo Belgrano.

frigerio en gualeguaychu agosto 2021 02.jpg

La palabra de los demás precandidatos

Atilio Benedetti en el centro de la plaza Ramírez, lugar donde se desarrolló el encuentro, señaló que “estaba muy entusiasmado de esta campaña de Juntos por Entre Ríos, particularmente por la ampliación de Juntos por El Cambio, y en particular con nuestra propuesta que se denomina Juntos y que encabeza Rogelio Frigerio, donde está representada la Unión Cívica Radical, el vecinalismo, al cual adhieren un número importante de fuerzas políticas y movimientos sociales”.

benedetti agosto 2021.jpg

“Hemos dado un paso cualitativo para una acción política que está generando expectativas en la provincia y la prueba palmaria es de que hasta al presidente Alberto Fernández le ha molestado la construcción de Juntos y ha salido a atacar a Frigerio. Lo hacen desde todos lados”, dijo.

Por su parte, el intendente de Pueblo Belgrano –de licencia desde el comienzo de la campaña–Mauricio Davico remarcó que “al encuentro en plaza Ramírez asistieron ciudadanos de distintos partidos, edades, la presencia de muchos jóvenes, gente que quiere ponerle un freno al kirchnerismo, que está a seis o siete disputados de tener la mayoría absoluta y entiendo que los que estamos acá y muchos más no quieren eso para nuestro país.

palito davico.jpg

“Tenemos el mismo norte en diferentes rincones de la provincia, el mismo objetivo que es el de transformar Entre Ríos, para de una buena vez sea la provincia que supo ser. Es un momento histórico para que todos le pongamos el pecho a una situación muy crítica”, afirmó y concluyó: “De esta salimos juntos, no hay otra forma”

Finalmente, Marcela Antola (Concejal de Gualeguay y segunda en la lista de Juntos) dijo que “conoce muy bien la problemática que está sufriendo la gente, el comercio las pymes, la industria, siendo la única opción la de salir juntos adelante”.