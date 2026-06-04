El gobernador Rogelio Frigerio estuvo este jueves en Arroyo Barú, donde inauguró el Parque Solar Fotovoltaico, una obra que demandó una inversión de $600 millones y que permitirá fortalecer la matriz energética local tanto para el desarrollo de la industria, como para los pobladores.

Tras inaugurar las nuevas instalaciones, el mandatario subrayó que este parque solar “es una respuesta al sector privado, que necesita energía para seguir creciendo, para tomar más empleados”; pero además “es para la gente, y el Estado responde a esa demanda con estas obras, con estas inversiones”.

Para dimensionar la magnitud de la obra, hizo notar que “en este momento la demanda de energía del pueblo es un poco más de lo que se genera con esta energía solar. Por supuesto en el verano la demanda es mayor y esto funciona como un estabilizador, pero es muy importante”.

“Creo que es un momento bisagra para la comuna, para la región y quería estar acá compartiendo este momento”, enfatizó luego y destacó que a este parque solar se sumará en los primeros meses del año próximo la subestación transformadora de 33 a 13.3 kv, que permitirá alimentar tanto a la localidad como a la zona productiva. “Esto va a permitir la radicación de más industrias y beneficiar a las existentes que reclaman hoy mayor potencia”, dijo finalmente.

Fuente: AHORA