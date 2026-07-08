El gobernador Rogelio Frigerio viajará a Tucumán para participar de la vigilia oficial por el 9 de Julio, Día de la Independencia de nuestro país. El mandatario entrerriano estará junto al presidente Javier Milei, que brindará una cadena nacional y buscará relanzar su gestión desde la provincia del norte, con gabinete renovado a partir de la llegada de Diego Santilli.

“Voy a ir esta tarde a Tucumán, estaré llegando a la noche o madrugada”, confirmó Frigerio este mediodía en Plaza Carbó, donde se llevaron adelante actividades por los 10 años del Museo de la Casa de Gobierno. El titular del Poder Ejecutivo señaló también que recibió una invitación de Osvaldo Jaldo, su par tucumano, que es justicialista pero en la práctica es un aliado de la Casa Rosada.

Cabe destacar que Frigerio participó ya en 2024 de una actividad similar, cuando Javier Milei llevó adelante una vigilia en Tucumán y firmó el Pacto de Mayo con la mayoría de los mandatarios provinciales, incluido el de Entre Ríos.

Fuente: AHORA