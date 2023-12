Entre Ríos estrenó nuevo gobernador: este lunes el mandatario electo el pasado 22 de octubre por la alianza Juntos por el Cambio, Rogelio Frigerio, prestó su juramento y asumió la Jefatura de Estado provincial durante los próximos cuatros años.

Rogelio Frigerio fue recibido por la Asamblea Legislativa en el recinto de la Cámara de Diputados de la provincia, en la Casa Gris. La vicegobernadora electa Alicia Aluani le tomó el Juramento Constitucional, luego de prestar el de ella.

"Juro por Dios, la Patria y sobre estos Santos Evangelios, cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional y la de la Provincia, y cumplir con lealtad y honradez el cargo de gobernador con el que he sido honrado por el pueblo entrerriano. Si así no lo hiciese, Dios y la Patria me lo demanden", fueron las palabras del gobernador el jurar en el estrado de la Cámara de Diputados.

Luego, el mandatario provincial dirigió un mensaje a los legisladores de ambas cámaras.

“Es un honor asumir este mandato. Hoy empezamos una nueva etapa en la provincia y todos los que estamos en esta casa tenemos una gran responsabilidad por delante porque nunca antes en nuestra historia hubo un quiebre tan grande entre la dirigencia política y la sociedad, en todo el país. Fueron muchas décadas de mala política las que generaron esta distancia, fuimos los políticos quienes por acción u omisión profundizamos esta grieta y el contrato moral de la política con la sociedad se destruyó, porque durante muchos años hubo políticos más interesados en conservar sus privilegios y en pasarse factura unos a otros, que hablaron más de lo que pudieron hacer y destruyeron el valor de la palabra, mintiendo y robando los recursos de todos los argentinos”, expuso el flamante gobernador.

“La concepción de ver a un triunfo electoral y el acceso al poder como un botín de guerra no es patrimonio de un partido o una colisión, es parte una cultura política que llegó el momento de desterrar para siempre”, sentenció y fue aplaudido por los presentes.

Durante su discurso, anunció “la reducción a cerca de la mitad los cargos políticos del Estado brindando mejores bienes y servicios públicos para la gente”. “Nuestra provincia está estancada desde hace demasiados años como para que haya funcionarios que se den el lujo de despilfarrar el dinero de todos”, fundamentó al cuestionar: “La mitad de los funcionarios políticos generan beneficios para ellos y trabas burocráticas para justificar su existencia”.

“Los cargos no políticos de la administración pública, los que terminan cuando concluye un gobierno, serán todos elegidos por concurso público, abierto y transparente para que sean los mejores los encargados de gestionar el Estados”, anticipó.

“Vamos a terminar con el nepotismo, los beneficios para los familiares y los amigos del poder; vamos a prohibir que los funcionarios cobren más de un sueldo, independientemente de los roles que tengan que asumir”, adelantó en su discurso.

“Empieza una Entre Ríos en la que se revisará cada peso gastado, para que se invertido para mejorar la vida de los entrerrianos”, prometió el flamante gobernador y sentenció: “Se terminan los gastos reservados”.

Frigerio aseguró que “se terminan los gastos reservados, los presupuestos millonarios para funcionarios, los autos oficiales usados para cuestiones personales y otros lujos que pagamos con nuestros impuestos”.

“Vamos a destinar los vehículos oficiales, que hoy son de uso personal, para que sean utilizados por nuestra Policía, y habrá un sistema de rastreo para que todos sepamos dónde están los autos y que éstos se usen para las tareas que fueron asignados”, pronunció el nuevo mandatario entrerriano.

Asimismo, anticipó que se reformará el registro de contratistas de obras y servicios públicos de la provincia “para favorecer una mayor competencia en las licitaciones de las obras de infraestructura, evitando la concentración y las malas prácticas en la ejecución de los contratos”. “Todo estará publicado y todo será auditado”, reafirmó.

En su alocución, anunció el envío a la Legislatura entrerriana de una ley de acceso a la información pública “para que todos los funcionarios rindamos cuentas a los ciudadanos”; informó que impulsará la sanción de una ley de ética pública “para que los entrerrianos conozcan las declaraciones juradas de los funcionarios y que sepamos con cuanto entran y con cuanto se van”. De acuerdo a lo que explicó, esa normativa “permitirá implementar un régimen de incompatibilidades para regular conflictos de intereses en la administración pública”.

Frigerio también sostuvo que impulsará un paquete de medidas “para terminar con la corrupción, una ley del arrepentido, una ley de ficha limpia para cargos de los poderes ejecutivos y legislativos; y una ley de extinción de dominio para recuperar los bienes robados por quienes se creyeron dueños del Estado”.

“Y para las próximas elecciones provinciales, votemos con boleta única para ahorrar cientos de millones de pesos a los contribuyentes sin necesidad de contar con miles de fiscales por agrupación política y generando un sistema más ágil y transparente”, anticipó el flamante gobernador.

Respecto a la modernización del Estado, indicó que “los servicios del Estado tienen que ser simples, lo más digitalizados posibles” y prometió “descentralizar servicios que hoy solo funcionan en Paraná”.

Así también, procuró “el fin a los personalismos”. “Se retirarán todos los cuadros con la cara del gobernador de cualquier dependencia del Estado”, destacó al reafirmar: “Me verán en las calles”.

“Nuestro gobierno será moderno, austero y transparente en todas sus decisiones”, prometió e invitó a legisladores e intendentes a sumarse a las medidas que implementará el Ejecutivo provincial vinculadas al recorte del gasto público, transparencia y modernización.