Este martes por la mañana, el gobernador Frigerio, junto al intendente uruguayense Eduardo Lauritto, encabezó un acto en conmemoración del 174° aniversario de la Batalla de Caseros, en Concepción del Uruguay. "Sin Urquiza no tendríamos organización nacional ni un país federal", afirmó.

La ceremonia comenzó con una invocación religiosa en la Basílica de la Inmaculada Concepción, donde también se colocaron ofrendas florales en el Mausoleo del General Justo José de Urquiza. Allí, Frigerio subrayó la importancia histórica de la fecha y llamó a reivindicar el legado entrerriano en la construcción del país.

"Esta celebración tiene que ver con el esfuerzo y la enorme responsabilidad que tenemos quienes ocupamos cargos públicos, tanto a nivel provincial como municipal, de poner en valor no solo a nuestros próceres, sino también el hecho de que en esta provincia, y particularmente en Concepción del Uruguay, se forjó la organización nacional y el federalismo", expresó.

Asimismo, el gobernador remarcó la necesidad de seguir impulsando este tipo de iniciativas: "Honrar nuestra historia y darla a conocer también es parte de nuestra responsabilidad. Estos eventos ayudan a fortalecer la identidad y deben tener continuidad en el futuro".

Durante la jornada, Frigerio anunció que este año comenzarán las obras de puesta en valor del Palacio San José, una deuda histórica con uno de los principales monumentos nacionales de la provincia. "Durante décadas hemos visto su degradación y la falta de inversión. Esto va a llegar a su fin", aseguró, y destacó la firma de un acuerdo con el gobierno nacional para llevar adelante los trabajos, respetando su condición de Monumento Histórico Nacional.

Detalló además que las obras incluirán la reparación integral del edificio y la preservación del valioso patrimonio histórico que alberga, como cartas, documentos, mapas y banderas, actualmente en riesgo debido a problemas de humedad y filtraciones.

Finalmente, Frigerio invitó a la comunidad a participar de las actividades previstas para la tarde en el Palacio San José, alrededor de las 18 horas, en el marco de la conmemoración.

Del acto conmemorativo participaron funcionarios provinciales, municipales y representantes de localidades vecinas.

Por su parte, el intendente Lauritto agradeció, en nombre de Concepción del Uruguay, la presencia del gobernador en la conmemoración y recordó que la Basílica no solo alberga los restos de Urquiza, sino que fue inaugurada por él en 1859, tras el incendio de la iglesia original. Consideró que la participación de un gobernador en estos actos debería ser habitual y valoró especialmente el acompañamiento del Frigerio por segunda vez. "No voy a encontrar un entrerriano que no celebre está muy buena noticia, que es que, en vez de hablar, se haga", finalizó.

Fuente: APFDigital