El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, afirmó este martes que “necesitamos que al gobierno nacional le vaya bien”, al participar del Consejo Federal de Intendentes realizado en la ciudad de Paraná, donde también reclamó avanzar en una reforma tributaria y en una redefinición de responsabilidades entre los distintos niveles del Estado.

Durante su intervención, Frigerio planteó que el contexto económico obliga a administrar los recursos públicos con mayor eficiencia y transparencia. En ese sentido, sostuvo que cada peso que ingresa al Estado debe ser utilizado de manera “más eficaz, eficiente y transparente”.

Al referirse a la relación con la gestión nacional, el mandatario provincial consideró que el Gobierno enfrenta una situación compleja por la herencia recibida y marcó la necesidad de acompañar el proceso. “Nosotros necesitamos que al gobierno nacional le vaya bien, porque de esa manera nos va a ir bien a todos los entrerrianos”, expresó.

Frigerio cuestionó a la oposición y pidió una actitud propositiva

En otro tramo de sus declaraciones, Frigerio criticó a sectores de la oposición que cuestionan el rumbo económico actual. Apuntó especialmente contra dirigentes que integraron el gobierno de Alberto Fernández y también contra quienes condujeron Entre Ríos durante las últimas dos décadas.

Según planteó, muchos de quienes hoy formulan críticas no resolvieron los problemas estructurales cuando estuvieron en funciones. Por eso, pidió dejar de lado los intereses partidarios y avanzar en una postura más constructiva, más allá del signo político.

El reclamo por un nuevo reparto de funciones y una reforma tributaria

Frigerio también se refirió a la necesidad de revisar el funcionamiento del federalismo argentino. Señaló que hoy existen competencias “difusas” entre Nación, provincias y municipios, lo que muchas veces impide que la ciudadanía tenga en claro quién debe responder por temas centrales como educación, salud o servicios urbanos.

Frente a ese escenario, propuso conformar una mesa de trabajo conjunta entre los tres niveles del Estado para ordenar responsabilidades y definir cómo debe financiarse cada una de ellas.

Además, insistió en la necesidad de avanzar hacia un esquema tributario más racional. En ese punto, mencionó distintos impuestos que consideró distorsivos, entre ellos las retenciones a las exportaciones, el impuesto al cheque, Ingresos Brutos y algunas tasas municipales que, según afirmó, no tienen una contraprestación efectiva.

Fuente: AHORA / Canal 9 Litoral