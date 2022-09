Horacio Rodríguez Larreta hizo este jueves una fuerte puesta en escena para fortalecer su candidatura presidencial. Reunió en un salón de eventos en Palermo a 150 dirigentes de Juntos por el Cambio de todo el país.

Entre los asistentes hubo varios eventuales candidatos a gobernador, como Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Luis Juez (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut); Claudio Poggi (San Luis) o Martín Maquieyra (La Pampa). También participaron del cónclave larretista Gustavo Santos (Córdoba), Héctor Baldassi (Córdoba), Soher El Sukaria (Córdoba), Pedro Dellarossa (Córdoba), Sara Majorel (Córdoba), Anita Martínez (Santa Fe), Gabriel Chumpitaz (Santa Fe), Dionisio Scarpín (Santa Fe); Germán Alfaro (Tucumán), Marcelo Orrego (San Juan) y Gabriela Neme (Formosa).

Sin embargo, la foto no debe leerse necesariamente como una definición en la interna nacional del PRO. La mayoría de los dirigentes que aspiran a gobernar en 2023 no quieren que esa pelea nacional altere el tablero en sus distritos. Por esa razón, más allá de la buena sintonía con Larreta, conservan los lazos con Patricia Bullrich y Mauricio Macri. “Muchos de los que estuvieron en lo de Larreta nos llamaron y nos avisaron que si queremos invitarlos a hacer algo como eso también están. No son los candidatos de Larreta en las provincias, en todo caso serán del PRO, y no los vamos a tironear”, afirmaron dirigentes del armado electoral de Bullrich.

En el entorno de Larreta, en cambio, afirman que “entre el 80 y el 85% del PRO en las provincias acompaña la candidatura de Horacio. Patricia, que es la presidenta del partido nacional, no creemos que tenga un arraigo de más del 15% en las estructuras partidarias”.

Frigerio se ha cuidado de hacer equilibrio en la interna de su partido. Ha recibido a todos los presidenciables que visitaron Entre Ríos y preferiría que las elecciones fueran desdobladas en la provincia para evitar una definición que podría generarle problemas en su armado provincial.

Proyección

En el larretismo evalúan con optimismo el tablero electoral de 2023. Se entusiasman no solo con la chance de que la principal coalición opositora se imponga en los comicios nacionales -confían en que lograrán mantener la unidad pese a los constantes cortocircuitos entre Pro, la UCR y la CC-, sino que confían en que JxC podría ganar en varias provincias, como Santa Fe, Córdoba o Entre Ríos. Así, especulan, un eventual gobierno cambiemita tendría un mayor capital político y social que Macri -además de la llave para aprobar leyes en el Congreso- para avanzar con un paquete de reformas. “Para sacar la Argentina adelante no nos alcanza con el gobierno nacional. Tenemos que lograr un apoyo inicial mucho más sólido”, enfatizó el jefe porteño, durante el encuentro.

Envalentonado por la convocatoria, Larreta llamó a “pelear” con el kirchnerismo en todas las provincias y municipios. Y enumeró los bastiones del PJ y del kirchnerismo donde JxC aspira a tener una buena performance en 2023, como San Luis, Tucumán, Formosa, Santa Fe, San Juan, Misiones y Santa Cruz, entre otros. Pese al optimismo del larretismo, está claro que el posible desdoblamiento de los comicios en esos distritos o la eventual eliminación de las PASO complicaría las chances del frente opositor.

El encuentro, que se realizó en la Escondida de Palermo, comenzó con una exposición del exministro de Hacienda Hernán Lacunza, quien trazó un panorama sobre la situación económica y social. Lacunza es el principal referente económico de Larreta y se puso al frente del armado del programa del PRO para 2023 bajo el paraguas de la Fundación Pensar, el think tank del macrismo. También expusieron Jorge Faurie, excanciller; Enrique Szewach, exdirector del Banco Central; y Gustavo Idigoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina. Julia Pomares, jefa de asesores de la Ciudad, se encargó de moderar la charla.