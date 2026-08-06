Acompañado por el presidente y vicepresidente de la OSER, Mariano Gallegos y Ricardo García, el mandatario presentó el balance de la obra social correspondiente al período que abarca la intervención de 2025, el primer semestre de funcionamiento de la nueva entidad y la primera mitad del año 2026. En ese marco, expresó que el ordenamiento administrativo y financiero permitió una profunda transformación de la institución.

"A mí me gusta que me juzguen por los resultados y hoy tenemos resultados concretos para mostrar", afirmó el gobernador. En este sentido, remarcó que quedó demostrado que "es posible mejorar la atención, aumentar las prestaciones y, al mismo tiempo, ordenar las cuentas de la obra social".

Frigerio aseguró que el saneamiento integral de OSER se tradujo de forma inmediata en una ampliación histórica de la cobertura médica para las familias entrerrianas. Informó que en comparación con el período anterior, la obra social sumó más de 300.000 prestaciones, 80.000 consultas médicas, 120.000 prácticas médicas, 100.000 recetarios con cobertura y más de un centenar de internaciones.

Asimismo, según señalaron desde los canales de prensa de la Provincia, el gobernador indicó que se resolvió “una de las problemáticas más dolorosas que afectaba a la institución, las más de 1.100 personas que aguardaban una cirugía programada por falta de prótesis, que recibieron la respuesta médica correspondiente, gracias a la regularización de una deuda prestacional heredada superior a los 10.000 millones de pesos”. Además, Frigerio afirmó que se incorporaron nuevos médicos, clínicas y laboratorios, ampliando la red de prestadores en distintos puntos de la provincia.

Por otra parte, el mandatario sostuvo que, para facilitar la relación diaria con la obra social, la gestión avanzó en la modernización tecnológica mediante la aplicación MiOser. Esta herramienta, que incluye recetas electrónicas y digitalización de autorizaciones, ya procesa más de 500 trámites diarios con órdenes mediante código QR, agilizando los tiempos de respuesta y simplificando los procesos burocráticos.

A su vez, el gobernador anunció: "Vamos a poner en vigencia un vademecum con criterios claros para la cobertura de medicamentos. Todos los afiliados, todos los prestadores, los médicos, van a saber qué está cubierto, en qué porcentaje y bajo qué condiciones y qué situaciones equivalentes, además reciban la misma respuesta".

Según el balance presentado, el déficit institucional se redujo en un 30 por ciento en términos reales durante el primer año de funcionamiento de OSER. "Este ordenamiento financiero se logró mediante la reducción de gastos administrativos, la renegociación de la deuda heredada, la regularización laboral de 120 trabajadores y la eliminación de sobreprecios en la compra de medicamentos", indicaron desde el Gobierno de Entre Ríos.

Y agregaron: “Como resultado de esta eficiencia, el porcentaje de recursos que se destina directamente a las prestaciones de salud se incrementó del 77 por ciento en 2024 al 88 por ciento actual, representando un aumento del 11 por ciento en inversión en beneficio de los afiliados y una reducción equivalente en el costo de la estructura administrativa”.



"Se podía hacer bien si no se robaba, si la dirigencia política no se quedaba con gran parte de los recursos de la gente", enfatizó Frigerio, añadiendo que con esta gestión "se empiezan a terminar los privilegios de la política en nuestra provincia".