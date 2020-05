Rogelio Frigerio en Radio Cero: "no son tiempos de carancheo político"

Pandemia, economía y política fueron algunos de los temas que abordó Friggerio. Sus frases salientes:

- “Me tomé unos meses luego de la salida del gobierno, consideraba que tenía que tener un momento de autocrítica y retrospección sobre lo que fue el cierre de nuestro gobierno. De a poco he vuelto a tomar contacto con gente del partido y, pese a que estoy en el llano, mantengo contacto con gente de distintos partidos, inclusive del oficialismo, porque me consideré en todo momento una persona abierta al diálogo”.

- “La Argentina viene mal en su economía hace décadas, no ha podido generar empleo en el sector privado, tenemos un problema estructural que esta pandemia lo que hace es agravar esos problemas a un nivel que no sabemos cuál será realmente la caída económica de este año. Se especula que podría vivirse una crisis peor que la del 2001, lo que representaría un verdadero problema para todos”.

- “Creo que el Gobierno tuvo muchos reflejos en el tema de salud, las medidas que tomó las hizo convocando a expertos y debatiendo las conclusiones con todo el arco político, considero que es un formato adecuado. A su vez, no ha ocurrido lo mismo en el tema económico y del empleo, creo que el ese tema el gobierno se encerró, no ha debatido y no ha generado canales de diálogo. Yo soy un convencido de que esos problemas, que tanto daño nos hacen, no lo resolverá un solo partido político, se deberá trabajar en forma conjunta y apelando al diálogo y al consenso”.

- “Más allá de la idea saludable de compartir las resoluciones que se toman en el marco de la salud, no veo que haya en el Gobierno una intención de llamar a la unidad nacional en temas importantes como la economía. No son tiempos de carancheo político, eso no implica que nosotros no cumplamos nuestra función de opositores, pero se debe hacer de forma prudente, responsable y colaborativo con el gobierno, sin perder la firmeza de los valores que representamos como oposición”.

- “La economía argentina es muy compleja, seguramente todos los ministros que pasaron no hayan tenido el panorama real de la realidad. Pero es un problema político, claramente. No ha habido una decisión política de afrontar el problema económico del país con todo el arco político tirando para el mismo lado. Por eso se ha convertido en un problema para el que le toca gobernar y eso hace casi imposible de resolver para quienes ocupan el Gobierno. Creo que la mejor forma de poder solucionarlo es hacer una gran convocatoria de la que participen todos los sectores de la dirigencia política, lo pide el grueso de la sociedad”.

- “Me parece apresurado e imprudente hablar de candidaturas o de temas partidarios en medio de esta situación de incertidumbre que vive el país. Plantear un clima electoral es absolutamente contraproducente para cualquier político, sea del partido que sea. Debemos ser responsables desde cada uno de nuestros lugares para tratar de apoyar las decisiones que se tomen pensando siempre en la gente, que la está pasando verdaderamente muy mal con esta pandemia. Son tiempos absolutamente diferentes y la política no debe estar ajeno a eso, el que lo haga, evidentemente no entiende nada de la realidad”.