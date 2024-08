Las declaraciones del gobernador se dieron ayer durante una reunión de gabinete ampliado en la que leyó de su celular algunos de los mensajes con reclamos de docentes que recibe y contesta “a la noche, antes de dormir”. La situación fue retratada en un video que publicó en su cuenta oficial de Facebook.





“Hay una idea de que nosotros nos metimos con algunos derechos adquiridos de la Caja (de Jubilaciones). Tenemos que salir a contestar. Si nosotros no hacíamos lo de la Caja explotaba por el aire. Yo creo en lo que estamos haciendo. Por eso contesto de esta manera”, dijo, y procedió a leer desde su celular la respuesta que envía a los docentes:



“Si fuera una cuestión de mi voluntad le duplicaría el salario a los docentes, pero no hay plata. De hecho, en 8 meses me junté con los gremios más que el Gobierno anterior en 8 años. Es una miseria lo que cobran muchos docentes, y la mayoría de los trabajadores del estado; y también los del sector privado, que además viven con el temor diario de perder el empleo”.



Y continuó: "Estamos atravesando la peor crisis de los últimos 40 años de democracia. Los ingresos del estado son una cuarta parte más bajos que los del 2023, solo comparables con los ingresos de la pandemia, y además el Gobierno nacional ya no nos pasa ningún recurso. Es muy difícil lo que nos está tocando vivir. Achiqué la planta política a la mitad, eliminé los gastos reservados y cualquier otro gasto superfluo del estado, y ningún esfuerzo alcanza frente a la caída de los recursos".



“Achicando la inversión que teníamos prevista hacer, entre otras cosas, en nuestras rutas destruidas. Armamos una nueva propuesta que ni siquiera se llegó a poder mostrar frente al anuncio de otro paro. Es una propuesta similar a la que hizo la provincia de Córdoba, que es mucho más rica que la nuestra, y los gremios de allá sí la aceptaron; ni que hablar de la provincia de Buenos Aires. Esperemos que acá podamos ponernos de acuerdo también y aguantar un poco más hasta que, si Dios quiere, el Presidente pueda acomodar la cosa y salgamos de esta situación tan angustiante”, siguió.



Y agregó: “Respecto a las jubilaciones, lo que hice fue salvar la Caja, y defender el 82% móvil que tenemos solamente nosotros en la Argentina. Pero décadas de malas políticas pusieron en riesgo todo eso. Hicimos muchas reformas, pero primero eliminamos todos los privilegios, empezando por la pensión del Gobernador. Otra fue aumentar 3 puntos de las contribuciones a la caja de los activos y pedirle eso mismo a los pasivos entre 52 y 57 años. Esa facultad, además, estaba en la ley. Todas estas medidas antipáticas para defender a los jubilados presentes y a los jubilados futuros. Y defender una situación que es mucho mejor que la de otras provincias y ni que hablar de lo que sucede en el ANSES".



Por último, Frigerio concluyó: “Estoy siempre dispuesto a escuchar ideas y sugerencias para mejorar la vida de los entrerrianos, que la están pasando muy mal, quizá peor que nunca. Sobre todo en el sector privado, que además de los bajos sueldos enfrentan todos los días el temor a perder el empleo. Pero vamos a salir adelante. Les mando un fuerte abrazo”.