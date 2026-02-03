El gobernador Rogelio Frigerio fue el orador principal del acto por el 3 de Febrero en el Palacio de San José. El mandatario destacó el rol de Justo José de Urquiza para la conformación de la Nación y subrayó la importancia del convenio firmado para poner en valor la casa del caudillo entrerriano.

El convenio, firmado entre el Gobierno de Entre Ríos y la Nación busca la puesta en valor y restauración del Palacio San José, Monumento Histórico Nacional. Junto al secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, Frigerio rubricó el convenio este martes en el marco de dicho acto.

Según se informó oficialmente, las obras estarán enfocadas en frenar la degradación estructural y patrimonial de la exresidencia de Justo José de Urquiza. La intervención abordará el deterioro visible, incluyendo filtraciones y daños estructurales en el edificio, buscando la recuperación y conservación del patrimonio.

Puede interesarte

“Quiero saludar especialmente a las familias entrerrianas que vinieron”, comenzó el gobernador al momento de su discurso. Y afirmó: “Este es el kilómetro cero de nuestra organización nacional. Desde acá Urquiza pensó nuestra Argentina, acá fundó el primer colegio público y laico del país. Decidió construir este palacio, una obra monumental. Quien tuvo ese pronunciamiento decisivo de 1851, donde reunió al Ejército con el que cruzaría el Río Paraná. Acá late el germen del ADN entrerriano y de nuestra Nación“.

El mandatario agregó luego: “Urquiza no es pasado, es un faro que nos guía para seguir haciendo historia. Sin ley la libertad de 1810 era frágil y él lo entendió. Por eso arengó a su ejército y le dijo que detrás de la línea de batalla estaba la Constitución. La victoria de Caseros es tan grande como la Revolución de Mayo”.

Frigerio subrayó además que “Alberdi aportó ideas y Urquiza la acción, marcando el rumbo institucional de nuestro país, convirtiendo una etapa de conflicto en un proyecto nacional”. “Estoy convencido de que Urquiza debe ocupar un lugar protagónico entre los próceres de nuestro país. Reconocer su aporte es una deuda de todos. A nosotros nos cabe un compromiso especial, debemos difundir su legado. Por eso el 3 de Febrero es la fecha con más relevancia en el calendario provincial”.

“La historia se cuida sosteniendo los valores que la hicieron posible. Los principios de Urquiza siguen siendo necesarios para construir el futuro de nuestro. Hoy, desde este palacio, elegimos cuidarlos”, señaló sobre el final de su discurso el gobernador. Y finalizó: “Ser entrerriano es defender la Patria. Viva Urquiza, viva Entre Ríos y viva la Patria”.

Mirá la transmisión en vivo del acto