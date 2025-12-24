El gobernador Rogelio Frigerio lanzó un mensaje de fin de año a través de las redes sociales, donde reconoció que el país no atraviesa un buen momento, pero confió en que lo que se está haciendo “valdrá la pena”.

“Vamos a trabajar todos para que finalmente este esfuerzo que estamos llevando adelante valga la pena”, indicó el mandatario en su cuenta de Instagram, en un video donde también saludó por la Navidad y el Año Nuevo a los entrerrianos. En su mensaje, el titular del Poder Ejecutivo entrerriano resaltó que trabajará para que sea un “gran 2026”. “Nos lo merecemos”, apuntó.