El gobernador Rogelio Frigerio y el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, participaron en el Parque Nacional El Palmar de un encuentro con representantes de áreas protegidas del país para “promover el turismo y el deporte en armonía con la conservación y la educación ambiental“, informaron fuentes oficiales.

En el encuentro desarrollado este viernes, el gobernador destacó la importancia de las áreas protegidas para el desarrollo turístico de Entre Ríos y sostuvo que estos espacios deben ser disfrutados por la comunidad a través de propuestas que integren la naturaleza con el deporte y la cultura. “Tenemos 1 millón y medio de hectáreas destinadas a este propósito, que es casi el 20 por ciento de la provincia”, señaló.

En ese sentido, valoró la mirada del gobierno nacional sobre el uso y aprovechamiento de estos espacios naturales. “Yo celebro y comparto este norte que quiere Daniel imponer a su gestión: que la gente disfrute de estas áreas protegidas y de estos parques. No son solo para contemplar de lejos, son para interactuar, son para vincularlo con el deporte y con otras actividades culturales de la gente“, expresó.

Asimismo, Frigerio remarcó el potencial turístico de la provincia y la importancia de vincular la naturaleza con la historia y los eventos deportivos. “Para nosotros también el turismo vinculado a la historia tiene un enorme potencial en una provincia como la nuestra, que alguna vez fue capital de la nación”, afirmó, al mencionar la recuperación y puesta en valor del Palacio San José.

Por último, el mandatario agradeció la elección de Entre Ríos como sede del encuentro y convocó a continuar fortaleciendo el trabajo conjunto. “Espero que estas jornadas hayan sido provechosas, que no sea la última vez que nos elijan. Siempre tenemos los brazos abiertos. Tenemos hermosos paisajes para ofrecer, pero sobre todo gente que siempre abre los brazos para recibir a visitantes”, concluyó.