El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, participó de una reunión en Buenos Aires con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro del Interior, Diego Santilli. En el encuentro estuvieron además el subsecretario de Gestión Institucional, Lule Menem, y el mandatario de Mendoza, Alfredo Cornejo.

Durante la reunión, los funcionarios y los mandatarios provinciales conversaron sobre la agenda conjunta que comparten las provincias y la Nación. Entre otros temas de gestión, el Gobierno les confirmó a los gobernadores que avanzará con un decreto para que algunos distritos puedan, mediante inversiones privadas, avanzar con la realización de obras de infraestructura en los tramos de rutas nacionales que se encuentran dentro de su territorio.

“Los gobernadores Frigerio y Cornejo ratificaron el rumbo del Gobierno y el acompañamiento de dichas provincias, además de destacar el trabajo conjunto que ambos llevan adelante con el Gobierno Nacional”, afirmaron desde la secretaría que conduce la hermana del presidente Javier Milei.