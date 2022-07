"Yo a Vidal no lo conozco, lo vi jugar muy poco. ¿Qué negocio querían hacer con Vidal si era un muchacho grande?", dijo Rojitas, en diálogo con Súper Deportivo Radio. Y agregó: "¡Para sacar a Varela que tiene una juventud bárbara! Para eso yo prefiero a un goleador y no a uno que gambetea. Boca está bien, cambió mucho. Es otro Boca, es el Boca de toda la vida".

Hace algunas semanas, el exfutbolista posteó una foto en desde su sala de internación mirando un partido de Boca, lo que causó preocupación en los hinchas: "Tuve COVID y 10 días internado. Creí que me moría, que me iba para arriba, lo pensé muchas veces. Pensaba en mi hijo, mis nietos, si no los podía volver a ver, para colmo son chiquitos y lloraban. Dios me dio una vida más para seguir viviendo. Ahora estoy tomando 21 pastillas por día", deslizó.