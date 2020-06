Embed

Las 10 frases de Jorge Roko en Radio Cero:

“No me sorprendió la renuncia de Juan José Cuenca, era lógica la salida de una persona no preparada para una institución tan compleja”.

"(Cuenca) se fue de la misma manera que llegó, como un fantasma. Dejó la institución en el medio de un caos. Se me ocurre pensar que si a una persona la obligan a que entregue todos los equipamientos, debe haber dicho que me están usando para el trabajo sucio, entonces habrá dicho me voy.

"Hizo un vaciamiento en el Hospitalito que generó el reclamo de los vecinos. Se han juntado mas de 600 firmas que elevaron al ministerio de Salud para que paren con este desmantelamiento".

"Va a ver pedidos de informe a nivel de la legislatura provincial por este tema. Además, como organismo de rectoría el Ministerio de Salud de la provincia debería evitar este proceso de desmantelamiento".

"Pidieron que se redireccionen los fondos de la ampliación del centro de salud al Hospital Centenario y que si no, no les interesaban esos fondos. Hay algo oscuro detrás de esto, no quieren que el hospitalito crezca".

roko.jpg

"Equipamiento de última tecnología del laboratorio fue trasladado al Hospital Centenario, también fue trasladada la profesional protesista y están haciendo lo mismo con el servicio de radiología".

"Están generando angustia, le sacan la posibilidad de la atención primaria de salud a los vecinos que no tienen la posibilidad de traslado al hospital. A esto que estoy diciendo lo sabe casi toda la ciudad, muchos no lo dicen por temor a represalias por parte del gobierno municipal".

"Quieren concentrar todo en el Hospital Centenario, quizás por un capricho de quien circunstancialmente está a cargo".

"Hernán Fiorotto también renuncio a la dirección del Centro de Salud J.J. Franco. Tenemos dos instituciones acéfalas en medio de la pandemia. Es un disparate lo que están haciendo las autoridades municipales".

"Me llamaron vecinos de Pueblo Nuevo que están queriendo cerrar el centro de salud del barrio".