Rolando Graña, figura del Grupo América y gerente periodístico, habló sobre la desvinculación de Marcela Pagano de A24. El conductor de América Noticias (América) explicó lo ocurrido y aseguró que si la comunicadora pedía disculpas, se aseguraba su continuidad en el canal.

En diálogo con el cronista Santiago Riva Roy para Socios del Espectáculo (El Trece), Rolando Graña explicó: "Hace más de un mes hubo una asamblea del SiPreBA (Sindicato de Prensa de Buenos Aires) en la redacción del noticiero. En esa asamblea, uno de los productores ejecutivos de Marcela dijo que quería dejar sentada su postura respecto a un episodio de maltrato".

"La comisión interna me vino a ver a mí y me dijeron 'Marcela es una persona en relación de dependencia, es una compañera de ustedes y esto tienen que tratarlo en recursos humanos'. La comisión interna con el sindicato presentaron una denuncia formal por maltrato contra Marcela y se inició un expediente administrativo", agregó. Y sumó: "En ese expediente declararon creo que 9 personas y solo una dijo que no tenía ningún problema con Marcela. Fueron todos productores ejecutivos, productores periodísticos que trabajaron con ella. Todo esto quedó plasmado en una denuncia firmada por cada uno de ellos con nombre y apellido".

"A partir de ahí, la empresa citó a Marcela Pagano, ella estuvo al tanto todo el tiempo de las denuncias en su contra y leyó las denuncias en un proceso de más de un mes. Ella nombró un abogado, él desconoció todo esto. La empresa decidió despedirla con causa porque considera que el maltrato es una causa de despido laboral. Se la notificó a Marcela el viernes pasado cuando terminó el programa. Vino un escribano, le dijo 'Señorita, usted está despedida con causa' y ahora vendrá el proceso judicial y las 9 personas que dijeron ser maltratadas deberán reafirmar su declaración", detalló Graña.

Luego, el conductor dio su opinión al respecto y sostuvo que Marcela solamente debería haber pedido disculpas para no ser despedida del Grupo América. "Para mí, esto se hubiese resuelto si ella hubiese entendido la gravedad de lo que estaba pasando. Cuando hubo una discusión sobre si Antonio Laje tuvo problemas con otra gente... Antonio pidió disculpas y siguió trabajando, y hoy por hoy no hay denuncias de maltrato ni nada por el estilo", dijo Rolando, en alusión a las denuncias contra Laje por maltrato laboral a sus compañeras.

"Si ella entendía la gravedad, y se juntaba con la gente que estaba enojada con ella, con el Sindicato, con la comisión interna, con recursos humanos, y se discutía y esto se hubiese resuelto con lo que técnicamente en un apercibimiento, la ley laboral permite apercibimientos cuando un trabajador comete una falta. Yo le dije 'cuidado que esto es grave' y me dijo 'no, todo es un invento'", agregó.