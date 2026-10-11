El piloto gualeguaychuense Román Kroh tuvo una destacada actuación en el autódromo de Concepción del Uruguay y se quedó con la final de la quinta fecha de la Fórmula Entrerriana, disputada este sábado y denominada la “Carrera de los Millones”.

Kroh, campeón de la categoría, se quedó con la victoria y subió a lo más alto del podio, escoltado por Emilio Vilanova, en el segundo lugar, y Roberto Moser, en la tercera posición.