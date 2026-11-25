El director de Turismo Municipal Adrián Romero pasó por la mañana de Cero y Bolazo Stream y realizó un balance sobre el último fin de semana largo.

“La ocupación estuvo, el porcentaje nos dio 69% , lo que estuvo flojo es el nivel de consumo. Se vio mucho movimiento en la ciudad pero poco consumo, es algo que nos viene pasando sistemáticamente. Estamos pasando un contexto nacional complejo para el Turismo. Apuntamos para que Gualeguaychú tenga una propuesta variada para todos los gustos. Desde la parte que nos toca, tratamos de trabajar una agenda amplia y variada. Estamos tratando de generar una propuesta interesante para pelearle a lo que está pasando”, manifestó Romero.

Romero contó que mantuvo una charla con el gastronómico Marcelo Friedrich, quien le mencionó que la mejor noche del fin de semana largo, trabajó un 10% más que un fin de semana común.

Al respecto, el director de Turismo reconoció que la baja de consumo genera mucha preocupación, pero que es una realidad a la que Gualeguaychú no escapa.

“Tengo gente conocida en Bariloche, y para ellos ha sido una temporada complicadísima. La situación general nos tiene preocupados porque al sector turístico es al que más lo afecta”, apuntó.

Por otro lado, adelantó que el 6 de diciembre a las 20 horas, se realizará el lanzamiento de la temporada de verano frente a la Plaza de Los Amigos, donde funcionó el escenario del Mundial de Canotaje. Mientras que el 7 de diciembre será el turno de Pueblo Belgrano.

Finalmente, resaltó el perfil de la ciudad como sede de mega eventos: “Estoy orgullosos de cómo hemos articulado la comunicación directa y el trabajo conjunto. Estamos generando un cambio que puede ser muy positivo para toda la ciudad, para el sector. Es un paradigma que se va a instalar, pase quien pase a cargo de Turismo, es un cambio que se está generando a partir del trabajo en conjunto”.