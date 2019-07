En diálogo con ElDía desde Cero, la ministra de Gobierno Rosario Romero destacó que “se actuó rápidamente” y se tuvo “una orientación en la investigación en forma inmediata”.

“Tenemos implicado a un presunto autor, un allanamiento con resultados favorables y bastante prueba, como para que se pueda proceder en la investigación y en el juzgamiento de este hecho”, al que catalogó de “muy grave”.

Por otro lado, sobre las declaraciones de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien apuntó a un “ultra K” como responsable del atentado, Romero volvió a negar este dato y pidió que “se corrija”.

“He tenido comunicación con la Ministra (Bullrich), hasta el día de hoy le he estado mandando información, porque el hecho de que sean personas las involucradas que hayan estado con uno o con otro (espacio político) en nada implica que haya un grupo ultra K, como dijo la Ministra, involucrado en la acción”, indicó.

En este sentido, la funcionaria entrerriana volvió a asegurar que el incendio en la casa de Hein “forma parte de un delito común, a lo mejor con personas que tuvieron algún tipo de vinculación política, con el Intendente y con grupos del justicialismo, pero no tiene nada que ver con un ataque político”.

“Esto se lo aclaré a la Ministra antes de ayer y le mandé información. Porque así como pudieron haber subido en sus redes sociales (habla de las personas involucradas, aunque hay un solo hombre detenido al momento) propaganda de Alberto Fernández, también tienen fotos con Gustavo Hein, por ejemplo”, contó Romero. E insistió: “La línea de investigación de la Fiscalía y del Juzgado de Garantías apunta a un delito común cometido, tal vez, con motivación relacionada a la gestión del intendente Hein, pero no hay que inscribirlo en el proceso político que estamos viviendo”.

“A la valoración que se ha hecho a través de medios nacionales sí la enmarco en un hecho de campaña”, dijo Romero sobre los dichos de Bullrich. “Y por eso es que aliento a que se corrija para que no utilicemos un proceso penal como herramienta de campaña, me parece que eso no es saludable”, agregó.

“Se trata de un hecho totalmente repudiable, los entrerrianos somos gente totalmente pacífica para hacer campaña. Los partidos políticos nos respetamos, dialogamos, de hecho lo hacemos todos los días, no forma parte de nuestra convivencia democrática ese tipo de acciones”, aseguró la funcionaria sobre el hecho totalmente atípico en la provincia.